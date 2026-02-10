“Milano Cortina è stata la più memorabile cerimonia della storia dei Giochi invernali”: il sondaggio mondiale che gela i gufi nostrani

Per 7 telespettatori su 10

La notizia è raggelante per i gufi nostrani: la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, ha ottenuto un riscontro straordinariamente positivo a livello mondiale.

In base ai dati raccolti dalla COO Division di IOC Insight & Analytics su un campione di 14 Paesi, oltre all’Italia, lo show è stato apprezzato da nove spettatori internazionali su dieci e da otto su dieci tra il pubblico italiano, confermandosi come uno degli eventi mediatici più riusciti dell’intero panorama olimpico recente.

Il sondaggio in 14 nazioni (in sintesi)

Il 90% degli intervistati ha apprezzato la Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026.

Il 70% degli intervistati ha concordato che Milano Cortina 2026 è stata la cerimonia di apertura più memorabile dei Giochi Olimpici Invernali.

L’87% degli intervistati ha dichiarato che la Cerimonia di Apertura li ha invogliati a seguire i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

L’89% degli intervistati ha concordato che la Cerimonia di Apertura ha rispecchiato lo spirito italiano.

Milano Cortina 2026, la cerimonia d’apertura è stata un trionfo mondiale

Secondo i dati raccolti da Coo Division di Insight & Analytics del Cio su un campione di 14 Paesi dei cinque continenti (Australia, Brasile, Canada, Germania, Francia, Indonesia, India, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti e Italia), il 70% degli intervistati internazionali (73% in Italia) ha dichiarato di considerare la cerimonia di apertura olimpica di Milano Cortina come la più memorabile di sempre relativamente ai Giochi invernali.

Lo show è stato apprezzato da 9 spettatori internazionali su 10 e da 8 su 10 tra il pubblico italiano.: un numero leggermente superiore all’audience estera. L’aspetto più sorprendente dell’indagine riguarda l’effetto trainante della Cerimonia. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di essersi sentita ancora più motivata a seguire il resto dei Giochi grazie allo show: quasi 9 su 10 spettatori internazionali (87%) e oltre 8 su 10 spettatori in Italia (83%).

Per quasi 9 telespettatori su 10 ha incarnato lo spirito italiano

La Cerimonia, durata circa 3 ore, ha alternato momenti di performance artistica tra balli, musica e scenografie mozzafiato a momenti dedicati all’esaltazione dello sport, dell’eccellenza e della cultura italiana. Ma non solo. L’89% del campione internazionale e italiano ha dichiarato che lo show ha infatti incarnato da vicino lo Spirito italiano. Ad appassionare maggiormente il pubblico sono state proprio le esibizioni dei numerosi ospiti e del corpo di ballo, indicate per il 41% come l’elemento più apprezzato dal pubblico internazionale e per il 39% dal pubblico in Italia. Al secondo posto per gradimento, la sfilata degli atleti e delle atlete che hanno saputo emozionare e coinvolgere con la loro energia.