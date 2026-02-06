Milano-Cortina al via con uno show in diretta planetaria: da Mariah Carey agli “effetti speciali” di Tom Cruise (video)

Dalle 19.50 sulla Rai

Tutto è pronto per il concerto che si terrà stasera allo stadio San Siro di Milano, in occasione dell’apertura delle Olimpiadi. Stadio tutto esaurito, con oltre 70mila paganti, mentre quasi altri due miliardi e mezzo osserveranno l’evento da ogni parte del mondo. Parliamo di un evento musicale che sarà visibile gratuitamente su Rai 1, RaiNews.it e su Raiplay a partire dalle 19.50, ma anche su Eurosport, Hbo max, Dazn, TimVision e Amazon Prime Video Channel. Gli spettatori, come ha spiegato il cerimoniere Marco Balich, assisteranno «a un’Italia che si racconta, senza nostalgia né cinismo». Proprio così, perché oltre agli artisti riconosciuti a livello nazionale, c’è anche una star famosa a livello mondiale e un rapper italiano piuttosto famoso per la sua innovazione acustica.

Olimpiadi Milano Cortina, chi sono gli artisti importanti che apriranno il concerto?

La prima esibizione sarà quella di Mariah Carey, che canterà “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno. Una canzone arcinota anche in America, da dove proviene la cantante, che rappresenterà un ponte per unire l’Italia alla capitale del Mondo libero. Segue Laura Pausini, a cui è stato affidato l’onere e l’onore di cantare l’inno nazionale, mentre Andrea Bocelli e Ghali chiuderanno il sipario con la Turandot di Giacomo Puccini e il coro delle voci bianche.

Ma ci saranno tanti altri nomi del mondo dello spettacolo che faranno la propria comparsa sul palco, a partire dal pianista cinese Lang Lang, il mezzosoprano Cecilia Bartoli, Sabrina Impacciatore, Pierfrancesco Favino e Matilda De Angelis. Forse anche Tom Cruise potrebbe fare una sorpresa, calandosi i giù da una fune come in Mission Impossible. Sarà sicura la presenza del rapper americano Snoop Dogg in tribuna , che ha vestito da poco i panni del tedoforo, vicino alla popstar Due Lipa. Insomma, saremo davanti a una manifestazione con il fine ultimo di innovare, ma senza rinnegare le tradizioni.

Sarà presente anche il presidente della Repubblica

Alla manifestazione sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che avrà a sua volta un ruolo nel corso dell’esibizione. Al momento non è chiaro quando e di cosa parlerà, con esattezza. Per l’inizio delle Olimpiadi, anche Franco Baresi e Beppe Bergomi torneranno nel loro stadio del cuore. Stasera fileranno anche seimila atleti, accompagnati da duemila volontari che hanno imparato il balletto del jingle olimpico “Braccia, casetta, cuore”, sulle note di Vamos a la playa rivisitata in una chiave musicale differente.

Per l’apertura ci saranno milleduecento volontari visibili e più di novecento dietro le quinte che, compatti, formeranno un “esercito di bellezza” diretto da Marco Balich. La colonna sonora viaggia tra Verdi, Rossini e Puccini, trasformata per le nuove generazioni, ma ci sarà spazio anche per Raffaella Carrà che sfocerà nel Vincerò. L’Infinito di Leopardi accompagnerà luci e ombre, mentre il volo di Icaro aprirà le danze con ballerini bianchi circondati dal nero. Sarà un tributo a Giorgio Armani, l’uomo che ha lavorato una vita per il made in Italy, dalla moda al design.