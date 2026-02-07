Memorial “Andrea Mellone”, raccolti 7.445 euro per la “Fondazione Santobono-Pausilipon”

Napoli

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata con professionalità ed eleganza da Magda Mancuso (che ha indossato due splendidi abiti del maestro dell’arte sartoriale Gianni Cirillo) con il ricavato – al netto delle spese – di 7.445 euro devoluti (come nella precedente edizione) con un maxi-assegno sul palco alla Fondazione Santobono-Pausilipon (consegnato da Francesca Nastro, amica di Andrea Mellone, alla direttrice Flavia Matrisciano), sono intervenuti diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo quali Gianni Fiorellino, Erminio Sinni, Mauro Nardi, Mavi, Stefania Lay, Francesco Malapena, Thayla Orefice, Francesco Procopio, Ciro Ceruti, Mariano Bruno, Giosiano Felago e il giovanissimo Mattia Pizzi.

Il Memorial “Andrea Mellone”

All’evento, ideato da Gennaro Mellone (padre dello scomparso Andrea) con il coordinamento artistico di Francesco Viglietti, portavoce del progetto Annibale Abbazia, erano presenti, tra i numerosi intervenuti, l’onorevole Francesco Emilio Borrelli (che è salito sul palco per ricordare tutte le vittime di incidenti stradali), rappresentanti della sezione di Napoli dell’Automobile Club Italia, della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) e dell’AMCVS (Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada). Ad assistere allo spettacolo, tra gli altri, l’attore e cantante Diego Sanchez.

