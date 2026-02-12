Meloni: «Il Governo rafforza il contrasto all’immigrazione illegale di massa e ai trafficanti di esseri umani» (Il video)

Blocco navale

La premier racconta sui social i contenuti del dl immigrazione e sottolinea: sulla sicurezza dei confini abbiamo mantenuto un altro impegno con i cittadini assunto in campagna elettorale. Ora la parola al Parlamento

In un video pubblicato sui social a tarda sera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, racconta il dl immigrazione varato dal Consiglio dei Ministri. Lo fa sottolineando i risultati già ottenuti, in Italia e in Europa. Nel messaggio diffuso in rete, la premier afferma: “Oggi il Governo ha approvato un provvedimento molto significativo per rafforzare il contrasto all’immigrazione illegale di massa ai trafficanti di esseri umani. I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni – meno 60% di sbarchi, più 55% di rimpatri – ci incoraggiano a fare ancora meglio”.

Mantenuto un altro impegno sull’attraversamento delle acque territoriali”

“E vogliamo farlo” sottolinea Meloni “Così oggi abbiamo finalmente potuto mantenere un altro impegno che avevamo preso con i cittadini nel nostro programma di governo del centrodestra. Cioè la possibilità, nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale – come il rischio di terrorismo, ma anche una pressione migratoria eccezionale – di impedire l’attraversamento delle acque territoriali italiane e di condurre i migranti che sono a bordo di quelle imbarcazioni sottoposti all’intervento anche in Paesi terzi. Un’opzione che cammina, che è compatibile con le nuove regole europee e che tra l’altro l’Italia ha contribuito a definire. A dimostrazione di come tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in Europa sta imprimendo una svolta totale nella gestione del fenomeno” spiega la premier.

Nulla è impossibile quando si è determinati

Poi si rivolge a chi per anni ha messo in dubbio la fattibilità delle sue proposte, quando dall’opposizione chiedeva di garantire la sicurezza dei confini anche con misure concertate con l’Europa e sottolinea: “Per tutti quelli che dicevano che era impossibile, voglio ricordare che niente è davvero impossibile per chi è determinato a fare qualcosa e noi siamo determinati a garantire la sicurezza dei confini, la sicurezza dei cittadini e utilizzeremo tutti gli strumenti che possiamo per garantire questa sicurezza”.

Espulsioni più veloci per gli stranieri condannati

Meloni ricorda che “insieme a questa norma il provvedimento ne prevede molte altre. In particolare, proprio per garantire la sicurezza, ci sono procedure più veloci per espellere gli stranieri che sono stati condannati. Ma si ampliano anche i casi in cui si può espellere uno straniero che delinque, aggiungendo reati come violenza a pubblico ufficiale, riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia. Perché se vuoi vivere in Italia devi rispettare le leggi dello Stato italiano oppure vieni espulso”.

Appello al Parlamento per approvazione veloce

La parola passa ora alle Camere, a che Meloni si rivolge: “Ci appelliamo ora al Parlamento perché approvi velocemente queste norme, e vediamo quante delle forze politiche che vengono in tv a dirvi che il Governo non fa abbastanza per la sicurezza saranno disposte anche a darci una mano per garantire quella sicurezza. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo solo che tutti facciano la loro parte senza creare ostacoli fantasiosi e dal chiaro sapore ideologico.” conclude la presidente del Consiglio, che oggi sarà impegnata a Liegi.