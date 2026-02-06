«Maresciallo non mi prendi», filma la Polizia mentre fugge in centro a Benevento: arrestato (video)

Ora è ai domiciliari

“Maresciallo non mi prendi”, sono state le parole del 28enne Simone U., che invece di fermarsi dopo essere stato inseguito dalla Polizia in pieno centro a Benevento, ha scelto di firmare l’accaduto e di documentare la propria fuga, registrando la corsa degli agenti a sirene spiegate. Ma qual era l’obiettivo del ragazzo? A quanto pare, intendeva seminare la Polizia attraversando ad alta velocità la zona pedonale di corso Garibaldi, ma alla fine è stato fermato nei pressi di Ponte, un piccolo comune da poco più di duemila anime nella provincia beneventana.

Alla fine, il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in questura. L’indagato, che ha nominato Fabio Ficedolo come suo avvocato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La macchina su cui fuggiva, invece, è stata sequestrata dalle autorità competenti. Per il momento sono in corso altre indagini per comprendere le reali motivazioni della fuga e per accertare le eventuali responsabilità penali, legate alla condotta di Simone nel corso dell’inseguimento.

Una frase non casuale: affronto alle forze dell’ordine sulle note di Niko Pandetta

La frase pronunciata dal fuggitivo richiama un brano neomelodico pubblicato su YouTube da Niko Pandetta. Il cantante siciliano, che è uscito dal carcere di Cagliari ad ottobre 2025, dovrà scontare il resto della pena per spaccio di droga ed evasione in una comunità calabrese. Il 32enne è il nipote del boss mafioso Salvatore “Turi” Cappello. Poco dopo essere uscito dal carcere, il trapper ha pubblicato un video sui social con la scritta: “Sono tornato”. Attualmente, è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Palermo che riguarda un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli. Nella notte tra l’1 e il 2 maggio, quando era ancora detenuto, il cantante Baby Gang l’aveva videochiamato mentre si esibiva sul palco alla Plaia di Catania.