Edicola ABBONATI

Ciao,

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

«Maresciallo non mi prendi», filma la Polizia mentre fugge in centro a Benevento: arrestato (video)

Ora è ai domiciliari

«Maresciallo non mi prendi», filma la Polizia mentre fugge in centro a Benevento: arrestato (video)

Cronaca - di Gabriele Caramelli - 6 Febbraio 2026 alle 14:28

“Maresciallo non mi prendi”, sono state le parole del 28enne Simone U., che invece di fermarsi dopo essere stato inseguito dalla Polizia in pieno centro a Benevento, ha scelto di firmare l’accaduto e di documentare la propria fuga, registrando la corsa degli agenti a sirene spiegate. Ma qual era l’obiettivo del ragazzo? A quanto pare, intendeva seminare la Polizia attraversando ad alta velocità la zona pedonale di corso Garibaldi, ma alla fine è stato fermato nei pressi di Ponte, un piccolo comune da poco più di duemila anime nella provincia beneventana.

“Maresciallo non mi prendi”, 28enne filma la fuga dalla Polizia a Benevento: arrestato

Alla fine, il 28enne è stato fermato, perquisito e portato in questura. L’indagato, che ha nominato Fabio Ficedolo come suo avvocato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. La macchina su cui fuggiva, invece, è stata sequestrata dalle autorità competenti. Per il momento sono in corso altre indagini per comprendere le reali motivazioni della fuga e per accertare le eventuali responsabilità penali, legate alla condotta di Simone nel corso dell’inseguimento.

Una frase non casuale: affronto alle forze dell’ordine sulle note di Niko Pandetta

La frase pronunciata dal fuggitivo richiama un brano neomelodico pubblicato su YouTube da Niko Pandetta. Il cantante siciliano, che è uscito dal carcere di Cagliari ad ottobre 2025, dovrà scontare il resto della pena per spaccio di droga ed evasione in una comunità calabrese. Il 32enne è il nipote del boss mafioso Salvatore “Turi” Cappello. Poco dopo essere uscito dal carcere, il trapper ha pubblicato un video sui social con la scritta: “Sono tornato”. Attualmente, è tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Palermo che riguarda un traffico di cellulari e droga nel carcere Pagliarelli. Nella notte tra l’1 e il 2 maggio, quando era ancora detenuto, il cantante Baby Gang l’aveva videochiamato mentre si esibiva sul palco alla Plaia di Catania.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Gabriele Caramelli - 6 Febbraio 2026