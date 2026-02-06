Macron fa i capricci e dà forfait all’inaugurazione di Milano-Cortina. Non vuole sedersi accanto a Vance

Un capriccio da galletto. Emmanuel Macron ha dato forfait ai Giochi olimpici, non sarà presente alla cerimonia di apertura nello stadio di San Siro. La notizia, destinato a fare rumore, è stata comunicata dall’Eliseo. “No, non sarà presente. Incompatibile con la sua agenda”. Questo il motivo ufficiale ma dietro lo sgarbo c’è ben altro. Monsieur le président si sarebbe risentito della disposizione dei posti stabiliti dal protocollo. Sarebbe stato seduto accanto al vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, orrore per il capitano dei volenterosi che vuole sottrarsi all’influenza di Donal Trump e si atteggia a salvatore dell’Europa dal “nuovo colonialismo e imperialismo Usa”, parole testuali. L’idea della foto di gruppo che avrebbe fatto il giro del mondo accanto al volto dell’America conservatrice lo ha fatto desistere.

Macron diserta l’inaugurazione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina

La distribuzione dei posti in tribuna d’onore prevede la disposizione in ordine alfabetico, con gli ultimi due della fila in rappresentanza dei Paesi che ospiteranno le prossime due edizioni olimpiche invernali. La Francia nel 2030 e Salt Lake City-Utah nel 2034. Tensioni, quelle con la Casa Bianca, venute a galla al Forum economico mondiale di Davos. La scelta poco elegante di Macron, in cerca della Grandeur perduta, è rivolta anche all’Italia. Al termine dei Giochi italiani, la Francia riceverà infatti la bandiera olimpica in vista delle Olimpiadi invernali del 2030 sulle Alpi francesi.

Non vuole essere seduto accanto al conservatore Vance

Naturalmente l’Eliseo smentisce la ‘malignità’ che la ragione che tiene il presidente a casa sia la vicinanza di posto con il ‘pericoloso’ Vance. La ministra allo Sport, Marina Ferrari, che sostituirà Macron a Milano, si precipita a ricucire. “Francia e Italia condividono una lunga storia sportiva e culturale. Basti pensare all’alpinismo, con figure come l’italiano Giusto Gervasutti e il francese Lucien Devies, che hanno aperto vie straordinarie. E poiché nel 2030 raccoglieremo il testimone con i Giochi nelle Alpi francesi, questo evento manda un messaggio forte sui legami che uniscono le nostre due nazioni”. Un po’ arrampicata sugli specchi.