Ma quale metallo, il problema è il cordino. Svelato il mistero delle medaglie Olimpiche

Lo rivela l'Adnkronos

Chi gridava già allo scandalo provando ad alzare la polemica resterà deluso: le onorificenze olimpiche non presentano problemi di lavorazione ma l'anomalia riguarda solo un problema tecnico del sistema di sicurezza anti soffocamento

C’è chi aveva già aveva gridato allo scandalo, puntando il dito contro l’organizzazione per provare ad alzare la polemica (tanto per cambiare). Ma dietro ai casi delle medaglie olimpiche ‘danneggiate’ non c’è nessun difetto di lavorazione dei metalli: è qualcosa di molto, molto più banale e anche facilmente risolvibile. A svelare l’arcano e spiegare l’accaduto è l’agenzia di stampa Adnkronos: il problema è tecnico e legato al cordino dell’ambita onorificenza.

L’anomalia riguarda il sistema di soffocamento previsto dagli standard

Secondo l’agenzia diretta da Davide Desario, che ha interpellato diverse fonti “l’anomalia riguarda infatti il sistema di sicurezza anti-soffocamento previsto dagli standard internazionali: in alcune circostanze il laccio si è sganciato dalla medaglia, causando la rottura”. Le stesse fonti che hanno dato una soluzione al mistero spiegano che “di fatto il problema, nelle 2-3 situazioni emerse, non è la medaglia ma il cordino”.

Intervento della Zecca di Stato

Sulla vicenda è intervenuta addirittura la Zecca di Stato, responsabile della produzione, che ha individuato una soluzione tecnica. Già da questa mattina, infatti, alcuni tecnici sono presenti nelle sedi di gara per applicare un secondo dispositivo di sicurezza, mentre le medaglie danneggiate verranno riparate. Il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha fatto sapere di aver approfondito immediatamente la questione in stretto coordinamento con la Zecca e di aver già implementato un intervento mirato. Gli atleti le cui medaglie risultassero interessate sono invitati a riconsegnarle attraverso i canali appropriati per consentirne la riparazione o la sostituzione.

Chi tifa contro i Giochi ha di nuovo perso

Milano-Cortina 2026 conferma infine l’impegno a garantire che le medaglie, simbolo del traguardo più alto nel percorso di ogni atleta, rispondano ai più elevati standard di qualità e attenzione. E anche in questo caso risolto, polemica archiviata, con buona pace dei tifosi del flop di questi Giochi Invernali che finora stanno perdendo la loro personale partita contro la buona riuscita.