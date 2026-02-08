Lindsey Vonn, grave caduta nella discesa libera dei Giochi di Milano-Cortina: interviene l’elisoccorso (video)

Paura per la stella Usa

Sfuma dopo pochi metri il sogno olimpico di Lindsey Vonn ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera attualmente in corso all’Olympia delle Tofane.

Vonn, 41enne, era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana rimediando la rottura del legamento crociato. La più acclamata dal pubblico al momento dello start, in tribuna è calato il silenzio al momento della scivolata.

Prima di questa rovinosa caduta Lindsey Vonn, veniva data tre le sciatrici più competitive per le medaglie (aveva infatti ottenuto il terzo miglior crono nell’ultima prova) al pari della connazionale Breezy Johnson, che ha fatto segnare il miglior tempo.

Vonn, che in carriera è salita 145 volte sul podio e 84 volte sul gradino più alto, la scorsa stagione era tornata alle competizioni dopo un ritiro di oltre cinque anni e soprattutto una serie di interventi che l’avevano portata, nell’aprile del 2024, a quello di ricostruzione di parte del ginocchio destro con l’applicazione di una protesi di titanio. «Ho anche un ematoma osseo, un infortunio comune in caso di rottura del legamento crociato anteriore, oltre a un danno al menisco. Non sappiamo se fosse preesistente o dovuto all’incidente ma oggi sono andata a sciare», ha fatto sapere la star Usa alla vigilia.

“La vita non è perfetta, ma ad ogni caduta mi sono rialzata”

Rientrata a cinque anni dal ritiro e nonostante un ginocchio rotto, Lindsey Vonn ha gareggiato dopo aver praticamente vinto tutto, anche solo per onorare il motto decoubertiano per l’importante è partecipare. Un motto onorato al massimo. “Speed Queen”, oro olimpico in discesa libera nel 2010, aveva affermato alla vigilia: “Purtroppo nella mia carriera ho dovuto affrontare molte sfide, ho sempre spinto i limiti e la discesa libera è uno sport molto pericoloso, e tutto puo’ succedere”, aggiungendo “la vita non è perfetta, niente è perfetto nella vita, ma per quante volte sono caduta, mi sono sempre rialzata, per quante volte ho fallito, ho sempre vinto”.

