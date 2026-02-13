Edicola ABBONATI

Piazza Venezia, 6. Ore 17

La verità sulle foibe e sull’esodo, convegno oggi a Roma promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis

Cronaca - di Redazione - 13 Febbraio 2026 alle 14:21

Per oltre cinquant’anni le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale e ancora oggetto di celebrazioni di parte. Per questo è un’occasione da non perdere il bel convegno che avrà luogo questo pomeriggio presso la Sala Convegni del parlamento europeo a Roma, a piazza Venezia, 6, alle ore 17. Interverranno Silvano Olmi, presidente e animatore del Comitato 10 febbraio; Domenico Gramazio, segretario generale di Cis; Marino Micich, direttore del museo storico di Fiume; Federico Gennaccari, scrittore ed editore; Agata Gueli, dirigente presso il ministero dell’Istruzione; Robert Triozzi, programma di sviluppo per  VVF Ecosoc/Onu; lo storico Bruno Cataldi; Alessandro rosa della Vecchia Colle Oppio; Carlo Scala, presidente del Comitato per il Sì al Referendum. Rossella Donorascenzi leggerà un brano tratto dal libro “Esodo”. Presiederà l’incontro  Francesco Torselli Torselli, parlamentare europeo di FdI.

 

