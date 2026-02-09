La verità sulle foibe, convegno a Roma venerdì, promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis

Gli appuntamenti

Le iniziative: si parlerà della tragedia delle foibe venerdì con storici, scrittori ed editori. E il prossimo lunedì professionisti, avvocati, docenti daranno corpo alle ragioni del Sì a poche settimane dall'appuntamento referendario

Per oltre cinquant’anni le foibe e l’esodo giuliano-dalmata sono rimasti ai margini della coscienza nazionale. Si apre la settimana che avrà i suoi momenti clou il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo. E un grande convegno avrà luogo venerdì 13 presso la Sala Convegni del parlamento europeo a Roma, a piazza Venezia, 6, all ore 17. Interverranno Silvano Olmi, presidente del Comitato 10 febbraio; Domenico Gramazio, segretario generale di Cis; Marino Micich, direttore del museo storico di Fiume; Federico Gennaccari, scrittore ed editore; Agata Gueli, dirigente presso il ministero dell’Istruzione; Robert Triozzi, programma di sviluppo per VVF Ecosoc/Onu; lo storico Bruno Cataldi; Alessandro rosa della Vecchia Colle Oppio; Carlo Scala, presidente del Comitato per il Sì al Referendum. Rossella Donorascenzi leggerà un brano tratto dal libro “Esodo”. Presiederà l’incontro Francesco Torselli Torselli, parlamentare europeo di FdI.

L’incontro “Il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano-Dalmata” è stato promosso dal Comitato 10 febbraio e dal Cis di Domenico Gramazio.

Convegno per il Sì al Referendum

Altro appuntamento cruciale: Perché votiamo Sì, spiegato bene. Alle 17,30 di lunedì 16 febbraio a Roma, presso la Sala riunioni del “Montarozzo” (via Appia Antica, 4), avrà luogo il convegno promosso dal Comitato per il Sì al Referendum sulla giustizia, promosso dal cisa di Domenico Gramazio. Si tratta del primo comitato per il sì costituitosi a Roma nell’ottobre scorso nella sede di via Etruria 79 con atto del notaio Claudio Togna. Da allora questo Comitato non si è fermato mai e ha dato vita a un serie di incontro volti a segnalare i motivi alla base della separazione delle carriere e al sorteggio per il Csm. Il convegno di questo pomeriggio è una delle iniziative volte a chiarire i motivi per cui questa riforma della Giustizia serve al Paese. Ci separano poche settimane dall’appuntamento referendario e dare sostegno alla ragioni del Sì diventa cruciale.

Il convegno- presentato da Gramazio e moderato da Da Pietro De Leo del Tempo vedrà avvicendarsi politici, avvocati e professionisti: l’architetto Giancarlo Affatato, presidente di Libertà e democrazia; l’avvocato Francesca Antinozzi, Adalberto Bertucci, presidente dell’ordine dei consulenti del lavoro: Pietro Giubilo, già sindaco di Roma, l’avvocato Alessandro Graziani; Antonella Mattei del Comitato Donne 7 marzo, Giovanni Quarzo, consigliere di Roma Capitale, l’avvocato Federico Tedeschini del Comitato pro referendum; il notaio Claudio Togna. Interventi di Donatella Matone, di Maurizio Gasparri, di Gioacchino La Rocca, professore di diritto alla Bicocca di Milano, dell’Avvocato Giuseppe Valentino, presidente della Fondazione An; del senatore Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia del Senato, di Francesco Storace, giornalista e saggista.