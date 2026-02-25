La borsa americana rischia di crollare per colpa dell’Ia: il ceo di Jp Morgan lancia l’allarme

Il pericolo è dietro l'angolo

«Non ci si aspettava che le utility e le compagnie telefoniche fossero le più colpite nel 2008 e nel 2009, e questa volta potrebbe essere il software, a causa dell’intelligenza artificiale». Queste le parole del ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon, che ha previsto uno scenario catastrofico dopo l’entrata in borsa delle Ia durante una conferenza. «La mia ansia è alta – ha proseguito – Purtroppo, abbiamo assistito a questo fenomeno nel 2005, 2006 e 2007, quasi la stessa cosa: la marea montante sollevava tutte le barche, tutti facevano un sacco di soldi». Insomma, il rischio è quello he si ripresenti una crisi disastrosa come quella di diciotto anni fa. E tutto ciò è possibile perché, come ha ricordato Dimon, «c’è sempre una sorpresa in un ciclo del credito. La sorpresa è stata spesso quale settore potesse essere maggiormente colpito» dal tonfo economico.

«La mia opinione è che le persone si stiano un po’ tranquillizzando sul fatto che questi prezzi elevati degli asset e i volumi elevati siano reali e che non avremo problemi», ha affermato il banchiere, convinto che il movimento finanziario dovrà cambiare direzione e che ci saranno diverse morosità da parte dei debitori. Questa eventualità danneggerebbe i creditori e forse anche quei settori che in pochi si aspettano di veder sprofondare. «Un giorno ci sarà un ciclo… Non so quale confluenza di eventi causerà quel ciclo», ha evidenziato Dimon, ribandendo di essere «molto in ansia al riguardo». Inoltre, l’amministratore delegato non è confortato dal fatto che «i prezzi degli asset siano alti. Anzi, credo che questo aumenti il rischio».

In risposta a una domanda sulla situazione finanziaria attuale, Dimon ha ricordato che la nostra realtà è simile a quella dei tre anni che hanno preceduto la crisi finanziaria del 2008, visto che «tutti guadagnano un sacco di soldi, le persone fanno leva finanziaria, il solo limite è il cielo». Il ceo di Jp Morgan non si è dimenticato di sferzare i propri avversari: «Vedo un paio di persone che fanno cose sciocche». Nonostante tutto, non ha menzionato le persone o le strutture a cui si riferiva.