La Banca d’Inghilterra si preoccupa per “l’equità” dei trans e dimentica i problemi economici

Regole inutili

A tutto c’è un limite, ma non per la Banca d’Inghilterra, che anziché occuparsi dei temi economici, ha deciso di premurarsi del mondo in cui vorrebbero vestirsi i suoi dipendenti. Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, nel nuovo protocollo aziendale c’è scritto che «ognuno è libero di vestirsi con l’abito elegante e i tacchi a spillo». Dunque possono farlo anche gli uomini. Ma non finisce qui, perché tra le indicazioni figurano alcune scelte a dir poco bizzarre, tra cui: «Gli uomini trans possono mettersi gli orecchini larghi», mentre gli uomini eterosessuali «possono indossare l’ombretto» e «le donne trans possono avere la barba». Le nuove normative fanno parte di un documento da 17 pagine, che si intitola “Guida all’uguaglianza trans e alla transizione sul lavoro”.

Una critica sulla propaganda woke all’interno dell’istituto di credito è arrivata proprio dall’ex segretario commerciale, Jacob Moggs, che ha sottolineato come l’amministrazione stia “perdendo tempo” su “questioni banali”. E non ha torto, visto che il mese scorso la Banca d’Inghilterra ha ammesso che le sue previsioni sia per l’inflazione che per la crescita salariale si erano “dimostrate ripetutamente troppo basse” dal 2022. Successivamente, le stime ufficiali hanno presentato un conto ben più salato ed approfondito sull’economia nazionale: a quanto pare l’economia britannica è sulla “buona strada” per registrare il suo peggior decennio di crescita in 100 anni.

La Banca d’Inghilterra si preoccupa dei trans, ma dimentica i problemi finanziari

Commentando il nuovo prospetto della Banca d’Inghilterra, l’ex funzionario Moggs ha evidenziato che «prima di tutto, ci sono uomini e donne, non uomini ‘cis’ che è di per sé un termine politicamente carico che cerca di negare la realtà di due sessi». Peraltro, sarebbe meglio se la Banca d’Inghilterra si concentrasse «nel portare a termine la sua politica monetaria con successo, mantenendo l’inflazione entro l’obiettivo, piuttosto che sprecare tempo e denaro su questioni incredibilmente woke ed essenzialmente banali”. La controversa politica della struttura è stata oggetto di diverse critiche nel corso del tempo. Proprio l’anno scorso, il Telegraph ha riferito che il personale della Banca era stato avvertito dai “piani alti” che le “micro-aggressioni” potrebbero causare malattie cardiache alle minoranze etniche.