Iran, regime e leader supremo alle strette: morti in un attacco aereo genero e nuora di Khamenei

Cronaca - di Italpress - 28 Febbraio 2026 alle 20:16

Un membro del Consiglio comunale di Teheran ha riferito, secondo quanto riportato da media iraniani, la morte del genero del leader supremo Ali Khamenei e della moglie del figlio (cioè la nuora di Khamenei), in conseguenza degli attacchi aerei in corso sulla capitale.

La notizia, ancora non confermata ufficialmente dalle autorità iraniane, si inserisce nel contesto delle pesanti operazioni congiunte Usa-Israele contro obiettivi militari e governativi in Iran, iniziate nella mattinata di oggi. Tra i bersagli colpiti figurano aree vicine al complesso residenziale e amministrativo di Khamenei a Teheran, dove si registrano esplosioni e danni estesi.

Fonti iraniane parlano finora di oltre 200 vittime civili e militari, con feriti in centinaia. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che Khamenei risulta “vivo per quanto ne sa”. Mentre persistono speculazioni sulla sua sorte e su quella di altri alti esponenti del regime.

