Intimidazione delle attiviste rosse sotto l’ufficio di Giulia Bongiorno. La senatrice: “Queste dicono di essere contro la violenza sulle donne…”

Solidarietà del centrodestra

“Un gesto vergognoso e inaccettabile. Il confronto politico si fa con le idee, non con gesti come questo. Solidarietà alla senatrice della Lega Giulia Bongiorno: siamo con te!” Così la Lega commenta in un post sui social la notizia del letame scaricato davanti allo studio della senatrice Giulia Bongiorno, prima firmataria del disegno di legge contro la violenza sulle donne.

La diretta interessata commenta sui social postando la notizia e commentando con un lapidario: “Queste donne – scrive Bongiorno – dicono di voler combattere la violenza contro le donne…”.

FdI: solidarietà a Giulia Bongiorno, contro di lei gesto volgare

Solidarietà è stata espressa da tutte le forze del centrodestra. “Nel pomeriggio di ieri – commenta Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama – alcune studentesse del movimento femminista ‘Non una di Meno’ hanno scaricato del letame di fronte all’ufficio milanese della senatrice Giulia Bongiorno della Lega, relatrice del ddl che porta il suo nome. Oltre ad esprimere solidarietà alla collega Bongiorno, il gesto violento e volgare di cui si sono macchiate queste donne, ancora una volta, dimostra la volontà di non discutere nel merito gli argomenti e di attirare l’attenzione con atti eclatanti che nulla apportano alla stesura di una norma che tutela la volontà degli individui, sforzo che invece la Presidente Buongiorno, il gruppo di Fratelli d’Italia e la Commissione Giustizia del Senato, stanno facendo per addivenire all’approvazione della norma sulla violenza sessuale. Non ci stancheremo di fare appello al buonsenso ed a stigmatizzare e censurare la modalità di tali proteste. Il Governo Meloni non fa proclami ma opera contro la violenza sulle donne con interventi legislativi e azioni concrete”.

Gasparri: provocazione gratuita e degradante

“Quanto avvenuto davanti al suo ufficio rappresenta un gesto vile e ignobile da parte delle attiviste di ‘Non Una Di Meno’ – dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri – un’azione offensiva che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e civile. Condanniamo con fermezza un atto che trascende il legittimo dissenso e scivola in una provocazione gratuita e degradante. La senatrice Bongiorno ha sempre dimostrato, nel corso della sua attività parlamentare, determinazione nella tutela delle donne vittime di violenza, nella lotta contro ogni forma di abuso e nella promozione di una cultura fondata sul rispetto. Il suo impegno istituzionale merita rispetto, soprattutto da parte di chi afferma di battersi per i medesimi diritti e le stesse battaglie. Il confronto politico – conclude Gasparri – può e deve essere acceso, ma non può mai trasformarsi in un atto intimidatorio”.