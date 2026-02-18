Il rush finale del Comitato per il Sì: incontro a Roma tra politica e società civile

Il dibattito

In un incontro partecipato, sentito e applaudito: l’invito a votare Sì al referendum durante l’incontro alla sala del Montarozzo, lo storico locale di via Appia Antica è stata un’occasione per riflettere – dalla politica alla società civile- per informare i cittadini sul prossimo appuntamento con le urne. Si fa di giorno in giorno sempre più intensa la campagna referendaria che sempre più

assume l’aspetto di una vera e propria battaglia: livorosi attacchi e infondate accuse da una parte, impegno civile e democratico per ricondurre il dibattito sui temi tecnici della giustizia dall’altra. Ed è appunto all’insegna di tale impegno che ha avuto luogo il convegno promosso dal senatore Domenico Gramazio.

L’impegno del Comitato per il Sì

A rendere particolarmente interessante l’incontro, la partecipazione di esponenti di primo piano della politica, del mondo del lavoro, della società civile. Tutti hanno sottolineato l’importanza di una risposta positiva al quesito del referendum, in cui gli elettori saranno chiamati a confermare o meno la riforma della giustizia varata dal governo, fissato per il 22 e il 23 marzo prossimi. Per un SI convinto, motivato e necessario al progresso civile, si sono dunque espressi, non senza evidenziare le gravi conseguenze politico-istituzionali di un voto negativo e auspicando e

sollecitando una partecipazione al voto la più ampia e numerosa possibile, l’architetto Giancarlo Affatato, Presidente di Libertà e Democrazia; l’avvocato Francesca Antinozzi, dell’ufficio politico

di Democrazia Sovrana e Popolare; il dottor Massimo Arsetti, Segretario Nazionale del Partito Real Democratico; il dott. Adalberto Bertucci, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; il dott. Stefano De Lillo, vice presidente dell’Ordine dei Medici di Roma; Pietro Giubilo, già sindaco della Capitale; l’avv. Alessandro Graziani, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma; l’avvocato Giovanni Quarzo, Consigliere di Roma Capitale; l’avvocato Federico Tedeschini del Comitato pro referendum; il notaio in Roma Claudio Togna; l’onorevole Simonetta Matone, del Comitato per il SI della Lega; il senatore Maurizio Gasparri; Gioacchino La Rocca, docente di Diritto presso la Bicocca di Milano; Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione AN; Sergio Rastrelli, Segretario della Commissione Giustizia del Senato; l’on. Francesco Storace e l’on. Andrea Di Giuseppe parlamentare della circoscrizione Nord America. A moderare l’incontro è stato sostenuto dal giornalista de Il Tempo Pietro De Leo.