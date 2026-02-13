Il maltempo flagella la Calabria, esondati i due fiumi a Cosenza, autostrada interrotta e mareggiate

La Protezione civile all'opera

Il sindaco del capoluogo invita i cittadini a non uscire da casa. Le onde sul Tirreno insidiano la linea ferroviaria

In Calabria due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel Cosentino a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate e numerosi sono i disagi alla circolazione. La messa di pioggia abbattutasi sulla regione, e specialmente in provincia di Cosenza, ha comportato diversi danni. L’autostrada del Mediterraneo ha dovuto subire diverse interruzioni.

L’appello del sindaco di Cosenza: “Non uscite da casa”

“Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi”, ha scritto su Facebook il sindaco di Cosenza Franz Caruso. “La situazione è critica, ma sotto controllo. Preoccupano il torrente Iassa e il fiume Busento, in piena ed esondato in alcuni tratti. Sto seguendo personalmente ogni aggiornamento: la sicurezza di tutti voi è la nostra priorità. Vi chiedo massima prudenza, limitate gli spostamenti ed evitate le zone vicine ai corsi d’acqua”, ha concluso il primo cittadino.

Frane e autostrada interrotta

Traffico rallentato sull’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione sud nel tratto tra Rogliano e Cosenza per alcuni alberi caduti sulla sede stradale a causa del maltempo che sta imperversando su tutta la fascia tirrenica della Calabria. Squadre dell’Anas sono al lavoro per rimuovere gli ostacoli e far tornare alla normalità la circolazione. Disagi sono segnalati anche per la circolazione ferroviaria. Sulla linea Sibari-Paola, dedicata al transito dei convogli regionali, il traffico è stato sospeso a causa di un piccolo smottamento nelle vicinanze dei binari. Traffico rallentato, invece, sulla Cetraro-Capo Bonifati, sempre nel cosentino, a causa del forte vento che spinge detriti sul binari. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripulire la zona. Problemi anche per la circolazione stradale. A Dipignano una frana ha distrutto 100 metri di strada e 4 auto, che erano vuote, sono state sommerse dai detriti.

Mareggiate sul Tirreno

Diverse le mareggiate che hanno interessato il Mar Tirreno. In particolare a Tortora la mareggiata ha invaso il percorso pedonale e stradale del lungomare, riversandosi nelle vie limitrofe e interessando i piani bassi di alcuni edifici. La situazione più delicata resta quella di Paola dove le onde, spinte dal vento forte, continuano a minacciare la ferrovia nel punto del lungomare cittadino in cui i marosi hanno già, nel corso della precedente ondata di maltempo, eroso un collegamento viario parallelo al tracciato ferroviario. Anche in questo caso è prontamente intervenuta la Protezione civile.