Il curling fa impazzire gli italiani: bronzo per la coppia olimpica Costantini-Mosaner, battuta la Gb

Milano-Cortina

Arriva la medaglia di bronzo per l’Italia del curling ai Giochi di Milano Cortina. La coppia azzurra formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, oro quattro anni fa a Pechino, chiude al terzo posto nel doppio misto battendo la Gran Bretagna 5-3. Campioni quattro anni fa a Pechino e battuti ieri in semifinale dagli Stati Uniti, i due azzurri si consolano col bronzo. È la medaglia numero 11 per l’Italia ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Per il tandem tricolore anche una piccola rivincita su Jennifer Dodds e Bruce Mouat, contro cui avevano perso 9-6 durante il round robin la scorsa domenica. Gara intensa e molto tattica tra Italia e Gran Bretagna nella finalina olimpica con il punteggio sempre vicino che non è mai andato oltre l’1-0 per l’una o l’altra squadra.

Curling, chi sono Stefania Costantini e Amos Mosaner

Stefania Constantini: Nata nel 1999 a Pieve di Cadore (BL), skip della coppia, ex ciclista con argento ai Giochi Olimpici Giovanili 2012 a Innsbruck. Amos Mosaner: Nato l’11 marzo 1995 a Cembra Lisignago (TN), lead, ex ciclista, argento con squadra mista ai Giochi Giovanili 2012 e 9° a Pyeongchang 2018 con il team maschile. La coppia, tornata insieme dopo stagioni separate, ha dominato Pechino con 10 vittorie consecutive e i Mondiali 2025; a Milano-Cortina 2026 sono tra i favoriti ma hanno perso la semifinale contro USA, puntando al bronzo sul ghiaccio di Cortina