Il 2026 è l’anno delle donne: sgravi fiscali e assunzioni agevolate. Ecco cosa c’è da sapere

Un aiuto concreto

Le donne italiane riceveranno nuovi vantaggi grazie al decreto Milleproroghe approvato dalla Camera dei deputati. Il bonus verrà prorogato senza cambiamenti fino al 31 dicembre del 2026, che dovrà passare in Senato. Si tratterà, secondo l’Inps, di un’esenzione dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, in un periodo massimo di 24 mesi, riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate. Questo vuol dire che la scadenza del 2025 verrà spostata in avanti di un anno.

Il 2026 è l’anno delle donne: sgravi fiscali e agevolazioni sulle assunzioni

Per ricevere le agevolazioni bisognerà rispettare dei requisiti. L’esonero contributivo totale è rivolto a tutte le donne di ogni età, a patto che rispettino uno dei parametri di seguito: non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a priori dal comune di residenza; che risultino senza un impiego abitualmente pagato; non avere un impiego normalmente pagato da almeno sei mesi ed essere residenti nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno; essere svantaggiate poiché svolgono professioni o prestazioni lavorative in settori economici qualificati da una forte disparità occupazionale di genere.

I limiti della misura

Il bonus donne prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali totali a carico dei datori di lavoro. Ma c’è un’eccezione per i premi e i contribuiti da fornire all’Inail. Esiste anche un limite massimo da rispettare, che è quello di 650 euro mensili per ogni lavoratrice che possa accedere al sostegno. In conclusione, è opportuno ricordare che questi esoneri contributivi vengono riconosciuti per tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli che fanno parte del settore agricolo. Dunque, la figura femminile rimane centrale per il governo Meloni. Basti pensare che nel terzo trimestre del 2025, secondo l’Istat, le donne occupate erano 300mila in più rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Per di più, la metà delle nuove occupate lavorava nelle zone del sud Italia.