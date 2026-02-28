“I love you, Trump”, a Teheran giovani e donne in strada festeggiano e danzano (video)

Scene di giubilo

“I love you, Trump”. Per qualcuno è una guerra sporca, per chi vive sotto il regime degli ayatollah è una liberazione. Succede a Teheran dove – come testimoniano alcuni video che si rincorrono sui social – un gruppo di ragazzini nel cortile di una scuola festeggia per l’attacco di Stati Uniti e Israele alla repubblica islamica. Scene di giubilo. Sono giovanissimi e vestono all’occidentale, jeans e felpe. Saltellano, gridano “hanno attaccato, hanno attaccato” mentre con i cellulari alzati verso il cielo riprendere a distanza il fumo delle esplosioni in lontananza. Nelle immagini si sente uno di loro che urla in inglese: “I love you, Trump\!”.

Ma sono tante le clip che affollano i social e fanno il giro del mondo. Un video condivisa su X ritrare un gruppo di donne, verso le quali la repressione del regime di Khamenei è stata brutale, danzare e cantare in strada accompagnate dai clacson delle auto. In un terzo video, attribuito alla zona di Hassanabad a Teheran, una donna guarda verso il cielo e dice: “Grazie, zio”.