Lo show di Renzi tra lady tax e balle sui vertici internazionali. Meloni: io ai francesi non je regalo niente, ma lei da premier…”

Foto: Ansa / Riccardo Antimiani (11-06-2026)

Questioni di boomerang

“Ci spiega perché in tre anni è diventa lady tax?”. Matteo Renzi nell’aula del Senato non rinuncia al consueto show da picconatore della domenica Nel corso della discussione sulle comunicazioni della premier Meloni in vista del Consiglio europeo il leader di Italia Viva va all’attacco tra battute e calembour. Nulla di nuovo. “Lei a Confcommercio ha detto una cosa che condividiamo, se un video mostra la mia immagine semi nuda è stata creata con l’Ia, posso avere il diritto che ci sia scritto ‘fatta con l’Ia’? Siamo a favore della proposta”. Poi l’ironia. “Quando c’è un video con delle fake news è giusto dirlo, ma non sarà il caso di inziare con alcune sue dichiarazioni dell’ultimo periodo? C’è un video che circola in rete. Dice che con lei la pressione fiscale scende al 40% in Costituzione. Ma la realtà dice che oggi la pressione fiscale è a livelli record al 43%. Ci mettiamo sotto questo video ‘contiene fake news’?”.

Lo show di Renzi al Senato si trasforma in boomerang

E ancora, prendendo a prestito i Mondiali senza gli azzurri. “Oggi iniziano i Mondiali di calcio, dispiace che l’Italia non vi partecipi per l’incapacità dei giocatori della Nazionale. Allo stesso modo ai vertici internazionali noi non partecipiamo per incapacità del governo e della presidente del Consiglio”. Parole che gli tornano indietro come un boomerang subito dopo. La risposta di Meloni non si fa attendere. “Renzi – dice la premier in sede di replica – pensa che ripetendo le cose all’infinito le cose diventano vere. Questo governo non le ha alzate. C’è solo più gente che invece di stare a casa e prendere il reddito di cittadinanza lavora. Se io sono lady tax poi mi dirà in dichiarazione di voto cosa pensa della proposta dei suoi alleati sulla patrimoniale e della tassa di successione”. Touchè.

Meloni: io ai francesi non je regalo niente mentre lei…

All’ex rottamatore non va meglio con la narrazione dei vertici internazionali. ”Renzi dice che il formato E4 è una conquista. Ci può dire quando è stata raggiunta questa conquista? Non mi pare ci fosse un formato che si chiama E4 consolidato. E non mi pare che ci fosse quando lei era presidente del Consiglio. Ho qui un articolo in cui lei in una infuocata telefonata si arrabbiava perché non era stato invitato a un vertice E3. In un momento storico in cui lei stipulava un trattato in cui cedeva ai francesi pezzi di mare italiano tra i più pescosi che avevamo. Ora che io vengo esclusa, atteso che ai francesi non je regalo niente, lo capisco, ma che fosse escluso lei che je regalava pure pezzi di mare, mi sembra un pochino più cattivo…”. Gioco, partita, incontro.