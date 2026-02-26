Hilary Clinton: “Mai incontrato Epstein, Trump venga a testimoniare sotto giuramento”

Lo scandalo pedopornografico

L'ex first lady respinge ogni accusa e chiede che il presidente americano venga audito sull'amicizia con il finanziere

Hilary Clinton, ex first lady, anche segretario di Stato e poi candidata alla Casa Bianca, nega di avere mai avuto rapporti con il finanziere pedofilo Epstein e rilancia dinanzi alla Commissione del Congresso, chiedendo che venga ascoltato sotto giuramento Donald Trump ed accusando l’attuale inquilino della White House di cospirare contro di lei.

Le parole di Hilary

“Non ricordo di aver mai incontrato Epstein. Non ho mai volato sul suo aereo né visitato la sua isola”. Così Hillary Clinton nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione di Vigilanza della Camera sul caso del finanziere Jeffrey Epstein. ”Non ero a conoscenza dei suoi crimini”, ha aggiunto, dicendo che ”come qualsiasi persona normale sono inorridita dai suoi crimini” e accusando l’amministrazione Trump di aver “abbandonato i sopravvissuti e di fare il gioco dei trafficanti”. L’ex segretario di Stato e moglie dell’ex presidente americano Bill Clinton, che sarà ascoltato domani, ha anche alzato il tiro contro The Donald.

“Ascoltate Trump sotto giuramento”

“Se questa Commissione è seriamente intenzionata a scoprire la verità sui crimini di traffico di esseri umani di Epstein, non si affiderà ai gruppi di stampa per ottenere risposte dal nostro attuale presidente sul suo coinvolgimento’‘, ma ”gli chiederà direttamente, sotto giuramento, informazioni sulle decine di migliaia di volte in cui compare nei fascicoli di Epstein”. Così l’ex Segretario di Stato americano Hillary Clinton ha sollecitato una testimonianza del presidente americano Donald Trump nella sua dichiarazione di apertura alla Commissione di vigilanza.

“Una Commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi”, ha aggiunto l’ex first lady.

Domani tocca al marito

Domani la Commissione ascolterà Bill Clinton, per il quale esistono foto che lo ritraggono insieme ad Epstein e a una donna in una vasca idromassaggio. Difficile che possa dire di non averlo mai conosciuto.