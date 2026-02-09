Grosso guaio per Macron: si dimette (con un anno d’anticipo) il governatore della Banca di Francia

Dimissioni a sorpresa

La Francia è alle prese con un nuovo problema economico. Il governatore della banca centrale francese, François Villeroy de Galhau, ha annunciato che lascerà a giugno il suo incarico prima della fine del suo mandato che era previsto a fine 2027. Si tratta di un fulmine a ciel sereno per il Paese, che negli ultimi tempi ha registrato un periodo d’incertezza finanziaria, dovuto anche alla stagnazione del pil allo 0,6% nel 2025.In una lettera ai dipendenti, Villeroy de Galhau ha espresso la sua gratitudine per l’incarico, ricordando che i suoi anni al servizio dell’euro e della banca francese «sono e rimarranno l’onore della mia carriera pubblica». Poi ha aggiunto: «Con gli uomini e le donne della Banque de France, abbiamo mantenuto la rotta della stabilità, sostenuto la fiducia durante le crisi e trasformato questa grande istituzione pubblica».

Approfittando dei saluti, ha spiegato che la sua decisione è stata presa «in piena indipendenza», dopo essersi confrontato con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron e alla presidente della Bce Christine Lagarde. Da quest’estate, l’economista francese salirà al vertice più alto della Fondation apprentis d’auteuil, un ente di sostegno sociale all’infanzia, senza percepire lo stipendio. Come ha tenuto a precisare: «La presidenza di questa istituzione mi permetterà di continuare a servire l’interesse generale».

«Sono consapevole che questa decisione possa essere stata una sorpresa per voi», ha scritto il governatore agli impiegati della banca francese, sottolineando che «la scadenza di fine giugno è sufficiente per organizzare serenamente la mia successione». In una nota, il ministro dell’Economia Roland Lescure ha ricordato «l’impegno e il senso del servizio di François Villeroy de Galhau, che ha accompagnato la nostra economia in anni di profonde trasformazioni. La sua azione è sempre stata guidata dal rigore, dall’indipendenza e dall’attenzione all’interesse generale».

Anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha espresso il suo «rispetto per la decisione presa dal governatore della Banque de France dopo 11 anni di servizio leale e dedicato al bene comune della Francia e dell’Europa». «I suoi interventi amichevoli, aperti, orientati al lavoro di squadra, pieni di umorismo e sempre ben argomentati hanno arricchito in modo significativo i nostri dibattiti», ha concluso, rendendo omaggio a «colui che resterà sempre un amico della Bce».

Chi è François Villeroy de Galhau?

François Villeroy de Galhau è un ex banchiere di Bnp Paribas, alla guida della Banque de France dal novembre 2015. Nel 2021 era stato riconfermato per un mandato di sei anni. In poco più di un decennio, il 66enne, diplomato al Politecnico ed ex allievo dell’Ena, ha guidato la banca centrale francese in un contesto economico difficile, scalfito dal primo mandato di Donald Trump, dalla crisi del Covid-19 e dalla guerra in Ucraina. Pur sostenendo il controllo della spesa pubblica, il governatore ha pianificato anche una vasta ridefinizione dell’istituto di credito nazionale, licenziando il 30% del personale e iniziando il progetto di una nuova tipografia per la stampa delle banconote.