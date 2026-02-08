Goggia, meravigliosa faccia di bronzo (video). Eroica Brignone: decima a nove mesi dal crack

Olimpiadi, discesa libera

Una grande Sofia Goggia conquista la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano-Cortina, sulla Olympia delle Tofane. Quarta medaglia della spedizione italiana. L’azzurra partita con il pettorale numero 15, è scesa dopo l’infortunio della Vonn ed è andata giù al massimo chiudendo alle spalle della statunitense Breezy Johnson oro con il tempo di 1:36.10 e la tedesca Emma Aicher argento a +0.04. Per la Goggia un ritardo di +0.59 dalla Johnson. Per la campionessa bergamasca è la terza medaglia olimpica dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022. Sesto posto per Laura Pirovano, decimo per Federica Brignone, impresa eroica a nove mesi dal terribile infortunio alla gamba, e undicesima Nicol Delago.

Sofia Goggia e il bronzo: “Sono soddisfatta”

“Gareggiare dopo caduta Vonn? Sicuramente fino a Lindsey, premesso che non ho guardato nessuna atleta in partenza, ma lei aveva il numero 13, hanno fatto lo start and stop ed ho capito che era caduta subito. C’è una gara prima dell’attesa e una dopo. Con gli intervalli di due minuti e mezzo c’era il sole ed era bollente nel casco, ma sono fortunata perchè sono riuscita a rimanere molto focalizzata su me stessa e mi ha aiutato il non sapere cosa avevano fatto le altre, rivivendo le strategie in mente. Poi guardandola da fuori è stata una situazione tutt’altro che semplice, tutti credo si aspettassero che vincessi l’oro, ho vinto tanto qui, c’è più pressione, una situazione non semplice, ma la cosa positiva è l’aver gestito bene l’attesa, restando focalizzata su me stessa. Delusa del bronzo? Non ho mai dichiarato che ero qui per vincere, ho detto che quello è l’obbiettivo di tutti gli atleti e tutti da me si aspettavano questo, per come si è messa oggi è straordinario aver fatto il bronzo”, ha detto Sofia Goggia in conferenza stampa dopo il bronzo in discesa libera ai giochi di Milano-Cortina.