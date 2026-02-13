Fratelli d’Italia avvia la raccolta di firme: “Francesca Albanese fuori dall’Onu, ha superato ogni limite”

L'iniziativa

Le parole contro Israele, criticate anche da tanti Paesi europei, incompatibili con una funzione così delicata

Fratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere che l’Onu revochi a Francesca Albanese l’incarico di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Lo annuncia il partito della premier Giorgia Meloni sui social, aggiungendo che , “ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo”.

La raccolta firme: “Salvaguardare l’autorevolezza Onu”

Sulla pagina della raccolta firme si legge: “Purtroppo, le recenti dichiarazioni pubbliche di Francesca Albanese, attuale relatrice speciale sui territori palestinesi occupati, hanno dimostrato una palese incompatibilità con la neutralità richiesta dal suo mandato”. Le sue parole, continua il messaggio di FdI, “hanno minato la credibilità che l’Onu deve garantire, alimentando polemiche e profonde divisioni invece di contribuire alla pace e al dialogo. Un ruolo così importante non può essere ricoperto da chi abusa della propria posizione per promuovere una visione parziale e divisiva. L’autorevolezza delle Nazioni Unite è un bene prezioso e non può essere compromessa”.

Le critiche all’attivista da Francia e Germania

L’iniziativa di Fratelli d’Italia arriva a pochi giorni di distanza dalla polemica che ha travolto Albanese per alcune parole pronunciate durante un intervento contro lo stato di Israele. Nei giorni scorsi, Austria, Francia e Germania hanno chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, accusandola di aver usato parole d’odio nei confronti dello Stato di Israele. Albanese si è difesa dicendo che le sue parole sono state prese fuori contesto. “Non ho definito né Israele né alcun altro Paese nemico dell’umanità“, ha precisato la relatrice Onu.

Parole fuori luogo

L’iniziativa di FdI punta proprio a separare l’Onu, la cui autorevolezza peraltro è già stata minata nel tempo, dalle posizioni individuali di Albanese. Non è plausibile che chi rappresenta un organismo deputato alla pace si esprima in quel modo. E l’attivista di sinistra potrebbe togliere tutti dall’imbarazzo dimettendosi da un ruolo che non ha colori politici e che non ammette parole così nette.