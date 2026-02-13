Clamoroso. Neanche l’Onu condivide le parole della sua relatrice. Solo Travaglio e Salis ormai difendono la Albanese

La pro-Pal integralista

Francesca Albanese? “Non siamo d’accordo con gran parte di ciò che dice“. A dirlo, dopo che Francia e Germania hanno chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Stephane Dujarric. Arriva direttamente dall’Onu la più clamorosa delle scomuniche alla propria relatrice per la Palestina, le cui dimissioni sono state chieste da diversi Paesi, l’ultimo dei quali è l’Austria. Le sue posizioni oltranziste contro Israele non sono piaciute neanche nel Palazzo di Vetro. “Non userei i termini che lei sta usando per descrivere la situazione“, ha aggiunto Dujarric in un incontro con i giornalisti. Commentando le richieste di dimissioni, il portavoce Onu ha poi spiegato che “se gli Stati membri hanno un problema con i relatori speciali, è una questione che spetta a loro affrontare”.

Francesca Albanese e i dubbi dell’Onu: la posizione della Ue

‘Unione Europea “condanna tutte le forme di antisemitismo. Prendiamo nota degli appelli di alcuni Stati membri per le dimissioni di Francesca Albanese”, ma si tratta di “una decisione che deve essere presa dalle Nazioni Unite”, ha detto ieri il portavoce per gli Affari Esteri dell’Ue Anouar el Anouni, rispondendo ad una domanda, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, riguardante la relatrice speciale dell’Onu sui Territori occupati, della quale alcuni Paesi Ue, tra cui la Francia, hanno chiesto le dimissioni a causa di presunte sue affermazioni riguardanti Israele.

Alla fine anche l’Austria, dopo la Germania e la Francia, chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. «Francesca Albanese bolla Israele come ‘nemico dell’umanità’. Le critiche alle azioni di Israele sono legittime e l’Austria ha sempre richiesto il rispetto del diritto internazionale. Albanese, tuttavia, sta diffondendo discorsi d’odio. Tale linguaggio mina l’imparzialità e gli standard più elevati richiesti a un rappresentante delle Nazioni Unite. Purtroppo, la signora Albanese ha ripetutamente disatteso tali standard», ha dichiarato in una nota il ministro degli Esteri Beate Meinl-Reisinger.

E in Italia? Oggi il “Fatto Quotidiano” ha difeso ancora la Albanese, che sarebbe stata – come Gratteri – interpretata male. Come accade, guarda caso, anche a Ilaria Salis, spesso, secondo quanto lei denuncia. Ma il suo sostegno alla relatrice Onu è arrivato nero su bianco, ieri, su X.