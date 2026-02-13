Firenze, extracomunitario ruba la borsa a una turista: inseguito e bloccato dal marito e dai passanti (video)

Quasi un linciaggio

Le immagini dell’immigrato per terra, bloccato dai passanti capeggiati dal marito della turista derubata della borsa, stanno facendo il giro del web. Se l’è vista davvero brutta l’extracomunitario, probabilmente di origine nordafricana, che ieri è entrato in azione nel centro di Firenze.

Ha rubato lo zaino a una turista, ma dopo essere stato inseguito e bloccato dal marito di lei ha rischiato di essere linciato dalla folla. A due passi dalla stazione Santa Maria Novella di Firenze, in via Nazionale, a poche centinaia di metri dal centro, l’uomo ha sottratto con la forza lo zaino a una turista, consegnandolo ad un complice che poi si è dato alla fuga. L’autore della rapina è stato però inseguito e bloccato dal marito della vittima, aiutato anche da alcuni passanti. Un lieto fine.