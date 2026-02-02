Febbraio nero per pendolari e lavoratori, arriva una valanga di scioperi: treni, aerei bus e metro, le date delle proteste

Strategia del caos

Il nuovo mese, febbraio, si apre così come si era aperto come il precedente di gennaio. Con l’annuncio di una valanga di scioperi. Sarà un altro mese nero per i trasporti, viaggiatori e pendolari italiani sono già con le mani nei capelli: i lavoratori del settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo pronti a incrociare le braccia lungo tutto l’arco del mese. Il picco – al livello nazionale – si avrà in tre date chiave: 6, 16 e 28 febbraio. La strategia del caos prosegue. Mentre i dati su lavoro, prezzi, Pil segnano ottimi risultato e i fondamentali economici segnalano un’economia sulla giusta direttrice, c’è chi non si rassegna a bloccare il paese e a mettere a disagio gli italiani.

Stop dei treni Questa la via crucis annunciata. Dalle 3 di lunedì 2 febbraio alle 2 di martedì 3 febbraio 2026 si ferma Trenord: la circolazione ferroviaria in Lombardia potrebbe essere disturbata dallo sciopero proclamato dal sindacato Orsa. I treni dovrebbero comunque circolare nelle fasce orarie garantite, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. “Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale”, si legge sul sito di Trenord, “saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per la linea RE54 (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”. Nel Lazio, invece, è previsto uno sciopero di quattro ore – indetto da diversi sindacati di settore – per i lavoratori degli appalti ferroviari di Elior Divisione Itinere / Polaris; mentre lo sciopero di otto ore (dalle 9 alle 17) che coinvolgerà il personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia a Rimini non dovrebbe avere ripercussioni sui viaggiatori, ma potrebbe creare disagi a causa di una probabile riduzione dei convogli.

Il 6 febbraio si fermano i portuali L’intera giornata di venerdì 6 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore marittimo e portuale per l’agitazione indetta dal sindacato Usb Lavoro privato.Trasporto pubblico locale Bari e Teramo il 6 febbraioIl personale della società AMTAB di Bari incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 08:30 alle 12:30. Situazione più critica in Abruzzo, dove la società TUA di Teramo osserverà uno sciopero di 24 ore a livello provinciale. Comune di Como l’11 febbraio Nella giornata dell’11 febbraio previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Comune di Como: a indire la mobilitazione i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas, Cse Flpl. Trasporto pubblico locale Udine, Bolzano, Termoli il 13 febbraio Il 13 febbraio previsti scioperi del personale del trasporto pubblico locale in 3 città: a Termoli prevista una mobilitazione di 24 ore dei lavoratori della società GTM, così come di coloro che lavorano presso la società Sasa di Bolzano. Discorso diverso, invece, a Udine, dove lo sciopero del personale della società Arriva Udine sarà di 9 ore, dalle 15 alle 24. Ita Airways il 16 febbraio I lavoratori di Ita Airways incroceranno le braccia per l’intera giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Previste le consuete fasce di garanzia che andranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Ferrovie dello Stato il 27 e 28 febbraio A partire dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20.59 di sabato 28 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo delle Ferrovie dello Stato Italiane: possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity. Nella giornata di sabato le fasce di garanzia potrebbero subire variazioni o non essere garantite.