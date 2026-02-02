Febbraio nero per pendolari e lavoratori, arriva una valanga di scioperi: treni, aerei bus e metro, le date delle proteste

Comune di Como l’11 febbraio
Nella giornata dell’11 febbraio previsto uno sciopero di 24 ore dei lavoratori del Comune di Como: a indire la mobilitazione i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Cobas, Cse Flpl.
Trasporto pubblico locale Udine, Bolzano, Termoli il 13 febbraio
Il 13 febbraio previsti scioperi del personale del trasporto pubblico locale in 3 città: a Termoli prevista una mobilitazione di 24 ore dei lavoratori della società GTM, così come di coloro che lavorano presso la società Sasa di Bolzano. Discorso diverso, invece, a Udine, dove lo sciopero del personale della società Arriva Udine sarà di 9 ore, dalle 15 alle 24.
Ita Airways il 16 febbraio
I lavoratori di Ita Airways incroceranno le braccia per l’intera giornata di lunedì 16 febbraio 2026. Previste le consuete fasce di garanzia che andranno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.
Ferrovie dello Stato il 27 e 28 febbraio
A partire dalle 21 di venerdì 27 febbraio fino alle 20.59 di sabato 28 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di macchina e di bordo delle Ferrovie dello Stato Italiane: possibili disagi su treni regionali, Frecce e Intercity. Nella giornata di sabato le fasce di garanzia potrebbero subire variazioni o non essere garantite.