FdI porta in Parlamento le violenze di Askatasuna. Informativa di Piantedosi martedì alle Camere

Mozione e dibattito

L’obiettivo è manifestare solidarietà alle forze dell’ordine, ma anche smascherare le ipocrisie della sinistra. Fratelli d’Italia ha chiesto e ottenuto dai presidenti di Camera e Senato di calendarizzare martedì la discussione sui gravissimi fatti che hanno devastato Torino e che hanno portato alle ignobili aggressioni nei confronti delle forze dell’ordine. E’ inoltre intenzione di FdI di presentare una mozione parlamentare per condannare gli atti di violenza accaduti e di esprimere piena solidarietà alle forze dell’ordine. “Dopo questi gravissimi eventi non è più possibile alcuna ambiguità e forma di connivenza con i violenti”, dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e del Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che probabilmente chiederanno all’opposizione di votare una sola mozione per non spaccarsi, tra di loro, come sempre accade nella sinistra.

Il giorno è fissato. Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha informato i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati della volontà del governo di riferire in Parlamento sui gravissimi scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per il centro sociale Askatasuna nella giornata di martedì. Le informative del ministro Matteo Piantedosi si svolgeranno martedì alle 14 alla Camera e alle 16 in Senato.

Askatasuna, in Parlamento il dibattito: ma come voterà l’opposizione?

Oggi la leader del Pd, Elly Schlein, ha spiegato di aver sentito la premier. “Le forze dell’ordine sono patrimonio dello Stato, non una questione di parte. Siamo preoccupati dalle strumentalizzazioni di queste ore, per questo ho chiamato la presidente del Consiglio, perché in questo momenti le istituzioni non devono dividere ma unire”, ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a margine dell’evento “Un’altra storia. L’alternativa nel mondo che cambia”, in corso a Milano. Quanto accaduto ieri a Torino “sono fatti di una violenza inaudita e gravissima. Abbiamo condannato la violenta aggressione violenta ad agenti di polizia e ai giornali. Vedremo come voterà l’opposizione martedì.

La procura di Torino chiederà intanto nelle prossime ore la convalida al gip dei tre arresti eseguiti dopo gli scontri e le violenze di ieri alla manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, apprende l’Adnkronos. Tra gli arrestati per i quali i pm chiederanno la convalida anche il ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, fermato in flagranza differita per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia per concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni dopo essere stato individuato, grazie all’analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all’agente del Reparto Mobile di Padova. Sempre nelle prossime ore, i pm della procura torinese, guidata da Giovanni Bombardieri, attendono un’informativa della Digos sulle violenze e sulle devastazioni di ieri sera.