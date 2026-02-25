Esorcisti e psichiatri a convegno sul diavolo: a Cosenza due giorni tra religione e ragione

Organizzato dalla Diocesi

Tra ossessione, vessazione e possessione nell'appuntamento organizzato dalla Diocesi calabrese

Parlare di diavolo all’interno della Chiesa era roba da superstizione, come se una fede potesse essere completamente secolarizzata. E adesso proprio la Chiesa torna a parlare del Maligno, con una due giorni organizzata dall’Arcidiocesi di Cosenza che si terrà il 3 e marzo prossimi.

Il programma della due giorni

Si inizia il 3 marzo. Azione del Maligno e la sua liberazione – Dialogo tra scienza e fede. Intervengono, Fra Benigno Palilla esorcista e direttore della Pastorale esorcistica della Sicilia, Beniamino Donnici, psicoterapeuta e psichiatra.

Il 3 marzo la sessione sarà aperta a tutti. Ore 16.00 – L’azione ordinaria e straordinaria del maligno. Ore 16.45 — Patologie mediche e psichiatriche – Dialogo tra scienza e fede Ore 17.30 – Interventi in aula. Si replica il giorno dopo con la stessa sessione riservata, però, solo ai sacerdoti e ai religiosi.

Tra possessione e ragione

L’organizzatore dell’incontro è Don Battista Cimino, esorcista della diocesi di Cosenza e presidente degli esorcisti calabresi. La presenza di Beniamino Donnici non è casuale. Prestigioso ufficiale medico e psichiatra, da giovane anche consigliere regionale del Msi e poi eurodeputato, Donnici ha vissuto una profonda conversione cattolica dopo un viaggio a Medjugorje ma non ha mai smesso la rigorosità del suo abito scientifico. Svolge, gratuitamente, per diverse diocesi, il ruolo di consulente psichiatra per dirimere i casi realmente di interesse religioso. Che, però, esistono.

Ossessione, vessazione e possessione

Le tre forme riconosciute dalla Chiesa di presenza del maligno sono: Ossessione: un’aggressione che colpisce la mente e la psiche. La persona è tormentata da pensieri ossessivi, immagini fisse, incubi o impulsi incontrollabili che creano uno stato di disperazione e ansia perenne. Vessazione: Un’azione esterna che colpisce la persona nella salute, negli affetti o nel lavoro. Si manifesta con disturbi fisici inspiegabili, serie di sventure o rotture relazionali improvvise. Possessione: La forma più grave, in cui il demonio prende il controllo del corpo del soggetto. Durante i momenti di crisi, la persona perde coscienza e l’entità agisce o parla (anche in lingue ignote) attraverso di lei.

Il monito di Padre Amorth e la Chiesa secolarizzata

Un tempo qualsiasi manifestazione era addebitata al diavolo. Oggi, dopo la profezia nietzchiana della morte di Dio, per la Chiesa, o meglio per tanti settori, il Maligno è una sorta di superstizione medievale. Lo diceva a voce alta anche Padre Amorth, il più famoso tra i nostri esorcisti. La Chiesa in realtà ha almeno un esorcista per ogni Diocesi e usa la psichiatria per discriminare i casi sospetti. Del resto, se il diavolo non esiste, diceva Papa Giovanni Paolo II; non esiste nemmeno Dio.