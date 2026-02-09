Editoria: nuove nomine all’Agi. Chi sono i 7 promossi dal direttore Rita Lofano

L'agenzia dell'Eni

Sette nomine in casa AGI, l’Agenzia Giornalistica Italia di proprietà dell’ENI. Da oggi, lunedì 9 febbraio – su proposta di Rita Lofano, Direttore Responsabile -, Titti Giammetta, una consolidata esperienza nel settore Esteri della stessa agenzia, è nominata Capo Redattore Centrale e mantiene il coordinamento del desk Internazionale; insieme a lei diventano Capo Redattore Centrale Ivana Pisciotta – che mantiene il coordinamento del desk Economico dopo un’esperienza a capo del Digitale -, e il fiorentino Vincenzo Marsala che mantiene il coordinamento del Desk Cronache Regionali.

Nominati Capo Servizio Brahim Maarad, tornato dopo 5 anni passati a Bruxelles come corrispondente, ed Edoardo Izzo, 36 anni, romano, giornalista di inchiesta specializzato in Cronaca Nera e Giudiziaria. Nominato Vice Capo Servizio il calabrese Alessandro De Virgilio. Infine trasferita a Bruxelles, al posto di Maarad, Sara Dellabella. In un periodo non sempre facile per l’editoria ENI e la direzione di AGI – composta, oltre che da Lofano, dai vicedirettori Alberto Di Majo e Rosario Stanizzi -, si dimostrano ancora una volta interessati allo sviluppo dell’azienda in un’ottica di potenziamento sia centrale sia regionale.

Chi è Rita Lofano, direttore Agi

Rita Lofano è direttore di Agi dal 06 marzo 2023. Ha lavorato negli ultimi 23 anni nell’agenzia e ha una lunga e vasta esperienza internazionale maturata come corrispondente dagli Stati Uniti per 13 anni, durante i quali ha seguito 4 campagne presidenziali e i principali eventi globali. Ha doppia cittadinanza, italiana e americana.

Laureata in filosofia, inizia la carriera all’agenzia Reuters, poi a Radio Capital e nel 2000 lavora all’Agi.