Ecr incontra il presidente del Cile Kast: “Rafforziamo l’asse dei governi conservatori”

A Bruxelles

Il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) ha ospitato oggi al Parlamento europeo il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, per uno scambio di vedute dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali del 14 dicembre scorso e a poche settimane dal suo insediamento ufficiale.

«I governi conservatori e di destra dimostrano sempre più di saper costruire relazioni internazionali solide, pragmatiche e fondate sul rispetto delle identità nazionali. Rafforzare il dialogo tra nazioni che condividono valori e visoni di sviluppo è essenziale per affrontare insieme le grandi sfide globali», ha affermato Nicola Procaccini, copresidente del gruppo ECR al Parlamento europeo, introducendo l’incontro. «La collaborazione tra forze politiche affini a livello internazionale è un elemento strategico per rafforzare la stabilità, la sicurezza e la crescita. L’Europa deve tornare a essere un interlocutore credibile, capace di dialogare senza complessi ideologici».

Ecr incontra Kast: “In America Latina soffia un vento nuovo”

«A Josè Antonio Kast ci unisce un’antica e solida amicizia, nata quando i nostri partiti erano lontani dalle percentuali di oggi», ha aggiunto Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vicepresidente della Delegazione all’Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, annunciando l’incontro di domani a Roma tra Kast e Giorgia Meloni.

«Siamo cresciuti insieme e oggi festeggiamo una vittoria che dà speranza al Cile e all’intera America Latina. Dopo le vittorie dei candidati conservatori in Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras, Costa Rica e appunto Cile, e dopo la rimozione del criminale Maduro, soffia un vento nuovo in tutto il continente che ci auguriamo si possa rafforzare ulteriormente con le prossime elezioni in Perù e Colombia. Abbiamo bisogno di un’America Latina stabile, sicura e fortemente ancorata ai valori occidentali».

Stefano Cavedagna, Presidente della Delegazione parlamentare Ue-Cile, ha aggiunto: «I partiti conservatori e di destra sono oggi protagonisti di una rete internazionale che mette al centro i cittadini, il lavoro e la libertà contrapponendosi alle politiche fallimentari del social-comunismo. Europa e Cile hanno interessi comuni, sanciti anche dal recente accordo di libero scambio che intendiamo consolidare grazie alla collaborazione con il presidente Kast».