Dopo il boom di “I am Giorgia” arriva negli Usa “Giorgia’s vision” con il lancio di Trump: “Meloni leader mondiale”

Ad aprile

Il vice presidente degli Stati Uniti, Jd Vance, ha scritto la prefazione per l’edizione americana del secondo libro della premier Giorgia Meloni, ‘Giorgia’s Vision‘ che uscirà negli Usa alla fine di aprile. A riferirlo è stata su X la giornalista Sophia Cai, autrice di West Wing Playbook, la newsletter di Politico dedicata alla Casa Bianca.

Il nuovo libro della Meloni esce negli Usa

Il libro si sviluppa come una lunga conversazione tra Meloni e Alessandro Sallusti, l’ex direttore di Libero ed Il Giornale. Sulla copertina – condivisa da Cai sui social – compare una citazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “(Meloni è uno dei veri leader del mondo“. Il primo libro della premier, ‘Io sono Giorgia’, era già stato pubblicato negli Usa con una prefazione di Donald Trump Jr.

L’edizione americana di ‘Giorgia’s Vision‘, originariamente pubblicata in Italia da Rizzoli nel 2023 con il titolo ‘La versione di Giorgia’, è già disponibile in pre-order su diverse piattaforme online. Secondo la descrizione dell’editore, nel libro Meloni “rivela le sue opinioni genuine sulla vita e sul mondo”, offrendo un racconto politico e personale che affronta le principali sfide. È il secondo libro di Meloni tradotto negli USA: il primo, “I am Giorgia“, uscì nel 2025 con prefazione di Donald Trump Jr. e promozione diretta di Trump su Truth Social. Non è chiaro cosa avrà scritto Vance nella prefazione ma nella descrizione del libro si trova già la presentazione del contenuto dell’intervista di Sallusti alla premier.

“Io sono Giorgia” ha venduto circa 300.000 copie in Italia, secondo dati aggiornati al 2025-2026. Negli USA, l’edizione inglese “I Am Giorgia” ha raggiunto circa 20.000 copie vendute, stime da fonti recenti del gennaio 2026. Il libro, pubblicato da Rizzoli nel 2021, ha superato le 150.000 copie nel primo anno e ha continuato a vendere, arrivando a oltre 300.000 copie totali. Nel 2025 ha registrato ancora 10.000 copie, confermando il suo status di bestseller duraturo.

L’edizione americana, “I Am Giorgia” negli Usa ha avuto una prima tiratura di 10.000 copie e ha venduto circa 20.000 unità negli Stati Uniti, entrando nelle classifiche Amazon. Non ci sono dati ufficiali più precisi al febbraio 2026, ma risulta un successo tra i bestseller internazionali