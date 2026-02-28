Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover. Gli ascolti salgono ancora

Stasera la conclusione

La coppia ha intonato 'The Lady is a Tramp'. La quarta serata del Festival ha registrato uno share del 65,6%. Numeri inferiori alla passata edizione condotta da Conti ma comunque in costante crescita in questa edizione

In attesa della finalissima di questa sera, a vincere la serata cover di Sanremo 2026 sono stati Ditonellapiaga con TonyPitony con ‘The Lady is a Tramp’. Al secondo posto si sono classificati Sayf, Alex Britti e Mario Biondi con ‘Hit the road Jack’, al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma con ‘Quello che le donne non dicono’. Il risultato, che non fa media ai fini della vittoria finale del Festival, è frutto del voto delle tre giurie interpellate (giuria della Sala Stampa, Tv e Web con un peso del 33%, giuria delle Radio con un peso del 33% e Televoto con un peso del 34%).

Quarto posto per “Occhi di gatto”

Prima dell’annuncio dei vincitori state comunicate solo le prime dieci posizioni. E al quarto posto si sono classificate le Bambole di Pezza e Cristina D’Avena, acclamatissime in sala, che hanno dato vita a una inedita e originale versione della sigla del cartone animato “Occhi di gatto”. Al quinto posto invece si sono piazzati Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band (‘Vita’); sesti Sal Da Vinci con Michele Zarrillo (Cinque giorni); al settimo LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo (‘Andamento lento’); all’ottavo Nayt con Joan Thiele (‘La canzone dell’amore perduto’); al nono Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso (‘Su di noi’); al decimo Luchè con Gianluca Grignani (‘Falco a metà’).

Ascolto salgono ancora con il passare delle serate

Con il passare dei giorni salgono anche gli ascolti di Sanremo 2026. La quarta serata del Festival dedicata alle “cover” ha riunito davanti alla tv circa 10.789.000 spettatori medi attestandosi al 65,6% di share. Numeri a onor del vero minori dai record assoluti raggiunti sempre da Carlo Conti lo scorso anno, che toccò picchi del 70,8% di share ma comunque più alti rispetto alle precedenti serate.

Oltre 14milioni di spettatori nella prima parte

Nel dettaglio si nota che la prima parte del festival, dalle 21.45 alle 23.37, è stata seguita da 14.039.000 spettatori con il 64,4% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.42 all’1.41, è stata seguita da 7.519.000 spettatori con il 67,9% di share. L’anno scorso la prima parte dalle 21.15 alle 23.29 era stata seguita da 16.700.000 spettatori e il 69,2% di share, mentre la seconda parte dalle 23.35 all’01.29, aveva totalizzato 9.900.000 spettatori e il 74,1% di share.