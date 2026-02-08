Daniel Sorza, il tiktoker da un milione di follower che ringrazia le divise con le sue foto

Racconto vs narrazione

Da tempo il fotografo e influencer immortala gli agenti in servizio, stampa le foto e le regala ai protagonisti. Li definisce "piccoli gesti", ma in questo momento appaiono come una risposta potente e genuina a chi le foto della polizia le posta per criminalizzarla

Sono ancora negli occhi di tutti le immagini che, da Torino, hanno mostrato un giovane poliziotto aggredito da un gruppo di incappucciati e preso a calci, pugni e martellate. Poco distante, un suo collega, che appena possibile lo ha raggiunto e coperto con uno scudo di plastica per evitare altre botte. Quello che colpisce, in questa come in altre circostanze che hanno fatto parte, purtroppo, della cronaca di questo periodo, è il virulento e continuo attacco verbale e, a volte, fisico, a quanti, in divisa, lavorano per garantire la sicurezza di tutti.

Senza entrare nel merito di una questione che, per essere trattata correttamente, meriterebbe ben più ampio spazio ed approfondimento in ogni aspetto (giuridico, morale, sociale ed economico) e senza volersi presentare come pregiudizialmente incapaci, se e quando ce ne sono, di riconoscere anche gli errori commessi dagli uomini e donne delle forze dell’ordine, va loro senza dubbio riconosciuto un coraggio senza pari. Ed uno spirito di sacrificio e di servizio per il bene della collettività, che sicuramente merita enorme rispetto.

Nella percezione della gente comune, nella quotidianità, vedere un uomo o una donna in divisa dà un istintivo senso di tranquillità e sicurezza. Come se la loro sola presenza bastasse ad allontanare in qualche modo i pericoli ai quali, nella società contemporanea, si va purtroppo molto spesso incontro. Certo, c’è anche chi, per ideologia, non perde occasione di fare polemica sul loro dispiegamento e sul loro modo di agire. Ma tant’è. Per la maggior parte degli italiani, per fortuna, restano un presidio di protezione e legalità. E per questo sono in molti a voler mostrare loro gratitudine.

Daniel Sorza, il tiktoker che fotografa gli uomini e le donne in divisa

Tale tendenza appare evidente, per esempio, dalla seguitissima attività social del fotografo e creator digitale Daniel Sorza, che con la sua macchina fotografica immortala momenti del servizio di poliziotti, carabinieri, finanzieri e militari, stampando la foto migliore e regalandola al protagonista, con il quale a volte scambia qualche parola. Lui li chiama «piccoli gesti», ma in un momento in cui c’è chi le foto della polizia le posta per criminalizzare le divise, la sua scelta appare come un grande gesto, anche piuttosto “rivoluzionario”.

A molti Daniel, che ha oltre un milione e duecentomila follower, chiede che cosa li ha spinti a fare quel lavoro e cosa li rende orgogliosi di continuare a farlo. Le risposte, unite alle espressioni sui loro volti e alle migliaia di commenti commossi degli utenti che guardano i video, parlano da sole. Questa quella di una poliziotta che ha scritto al fotografo un messaggio per ringraziarlo: «Mi rende orgogliosa sapere di essere utile alla gente, di essere un punto di riferimento nei momenti di difficoltà e soprattutto sapere che c’è qualcuno che crede in no».

Colpiscono, inoltre, le parole di un’altra poliziotta, che dopo i fatti di Torino si commuove accennando alla solidarietà che gli uomini e donne in divisa hanno ricevuto. E un altro poliziotto che dice: «Tu non hai nemmeno idea di cosa ci può essere dietro a questa foto». E ancora: «In un solo istante hai fermato quello che la divisa è per me: orgoglio, gioia e passione» e «questo è un piccolo gesto, ma per noi vale tanto».

Il libro di Matteo Piantedosi e Annalisa Chirico

Dunque, per Daniel e per i tanti che lo seguono, sempre “dalla parte delle divise”. Una frase che è anche il titolo di un recente volume (edito nel 2025 da Piemme) di Annalisa Chirico con Matteo Piantedosi. Un volume i cui proventi saranno destinati ad un Fondo di assistenza della Polizia di Stato per i figli degli agenti in servizio affetti da gravi patologie.

La prima parte del libro è una lunga intervista a tutto tondo con il ministro degli Interni, in cui si affrontano temi non solo legati alla sicurezza e all’ordine pubblico, ma anche al percorso personale, professionale e politico di Piantedosi.

Nella seconda parte, invece, Chirico ripercorre alcuni noti casi di cronaca recente ed evidenzia come «spesso le forze dell’ordine vivono situazioni complicate e vengono marchiate come colpevoli quando un episodio criminale finisce in tragedia». Sono casi in cui «chi viola la legge diventa vittima, chi fa il proprio mestiere finisce nel tritacarne mediatico giudiziario. Con una parte politica – si legge nella quarta di copertina – o almeno alcuni segmenti di essa, che cavalca la protesta antagonista contro gli sbirri».

L’autrice nell’introduzione dice tra l’altro che dovremmo essere tutti, ogni giorno, dalla parte delle divise. E aggiunge: «Ogni cittadino che creda nella forza superiore della legge, ogni sincero democratico che sostenga il principio fondante dello Stato di diritto dovrebbe essere dalla loro parte. La sicurezza non è un valore né di destra né di sinistra: è di tutti. È un bene pubblico, come salute e istruzione. O così dovrebbe essere. Nella realtà esistono poche questioni divisive come il sostegno alle nostre forze dell’ordine. Ogni volta che si verifica un caso di cronaca legato all’esercizio delle loro funzioni, si scatena il coro denigratorio e criminalizzante che tratta poliziotti e carabinieri come presunti colpevoli».

Gli uomini delle forze dell’ordine invece, come sottolineato più volte anche dal ministro Piantedosi, nel loro servizio dimostrano grande dedizione ai valori e senso delle istituzioni. Ecco perché stare dalla loro parte significa stare dalla parte dell’Italia.