Cinghiali a Roma in versione bomber: il video dal campo di calcio di Trastevere diventa virale

Giocatori improbabili

A roma si vede di tutto, dagli autobus in fiamme fino ai borseggiatori che imperversano nelle metro, passando per il caos urbano di sabato e venerdì sera nelle vie di Trastevere. Negli ultimi anni però, c’è un’altra presenza pericolosa e a dir poco ingombrante che mette a repentaglio la sicurezza e la serenità dei cittadini. No, non si tratta di qualche supercattivo, ma di un animale selvatico che dovrebbe vivere nella natura e che, per diversi problemi che riguardano l’ecosistema del suo habitat, si riversa in città. Stiamo parlando del cinghiale. Tanti i video che imperversano sul web, che ritraggono le mamme con i piccoli suini al seguito nelle strade principali e trafficate della città. Stavolta, però, dagli account social di chi abita nella capitale è uscito fuori un video piuttosto divertente che riguarda due cinghiali intenti a giocare a calcio. Il filmato, come accade di solito, è diventato subito virale.

Roma, cinghiali giocano a calcio in un campetto

Una scena insolita e piuttoto simpatica, che chiaramente ha scatenato anche la reazione degli utenti sul web. Qualcuno, sotto il video pubblicato da Radio Globo su Youtube, ironizza: «Gli ultimi acquisti di Lotito a parametro zero». Mentre qualcun altro si fa prendere dalla tenerezza: «Che belli e molto buffi. Quello che volteggia su se stesso deve essere molto felice».

Il tema degli animali selvatici che si spostano in città, soprattuto nelle zone limitrofe di Roma, non è affatto una novità. Da poco, infatti, è stata disposta la chiusura della Pineta monumentale di Fregene a seguito dell’avvistamento dei lupi nell’area. A darne notizia è stato il comune di Fiumicino con una nota: «Considerata l’elevata frequentazione della pineta da parte di cittadini, anche in presenza di animali domestici, l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare una misura precauzionale finalizzata alla tutela della pubblica incolumità. Al tempo stesso, il provvedimento intende garantire la salvaguardia del lupo, specie protetta e di grande valore per l’equilibrio dell’ecosistema e la biodiversità del territorio». Insomma, per quanto possano sembrare teneri e interessanti, le fiere che vivono in natura possono comunque provocare gravi danni alla società umana, a partire dalle aggressioni.