“Ci indaghi tutti, signor Gratteri”: 51 magistrati per il Sì replicano al collega che ha detto: “Le persone perbene votano No”

Nel silenzio dell'ANM

«Nell’assordante silenzio dell’ANM apprendiamo dall’ultima dichiarazione pubblica – resa, ancora una volta, senza contraddittorio – dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano ‘No’ ‘le persone per bene e le persone che credono nella legalità’, mentre votano ‘Sì’ ‘gli indagati, gli imputati, gli appartenenti alla massoneria deviata e a tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente’». Inizia con queste parole il comunicato di 51 magistrati di vari Tribunali e Procure d’Italia sulle affermazioni del collega Gratteri.

Magistrati da tutta Italia contro Gratteri. E l’ANM tace

«Dopo l’inversione a U sul sorteggio e la falsa citazione di Falcone, ora la lectio magistralis sull’identikit del voto – prosegue la nota dei 51 magistrati da ogni parte d’Italia – Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti oltraggiati da tali affermazioni. La cultura della giurisdizione è per noi comandamento di vita e non vuoto slogan da fiera. Intanto, aumentano le adesioni dei magistrati che votano Sì. Ci indaghi tutti, signor Gratteri».

L’incredibile intervista di Gratteri (30 secondi)

Andrea Amedei, presidente sezione Locri

Valeria ARDITO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore Verona

Giuseppe BIANCO, sostituto procuratore Roma

Luigi Bobbio, giudice Tribunale Nocera Inferiore

Francesco BRETONE, sostituto procuratore generale Bari

Salvatore CANTARO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore generale Corte Appello Roma

Bruno CASTAGNOLI, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Fermo

Giuliano CASTIGLIA, magistrato tributario, già magistrato ordinario

Costanzo CEA, magistrato in quiescenza, già presidente sezione Corte Appello Bari

Natalia CECCARELLI consigliere Corte Appello Napoli, componente C.D.C. A.N.M.

Fernanda CERVETTI , magistrato in quiescenza, già consigliere Corte appello e presidente della Corte tributaria di Torino.

Giuseppe CIOFFI, giudice Tribunale Napoli nord

Daniele COLUCCI consigliere Corte Appello Napoli

Fabrizio Cosentino, Consigliere corte d’appello Catanzaro.

Giuseppe CRICENTI consigliere Corte di Cassazione

Edoardo D’AMBROSIO, presidente sezione Tribunale di Crotone

Alfonso D’AVINO, procuratore Procura Parma

Gabriele DI MAIO, presidente sezione Corte Giustizia tributaria secondo grado Campania, già consigliere Corte Appello Salerno sezione lavoro

Fabrizia FIORE, Gip tribunale Napoli

Mario FIORE, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza

Clementina FORLEO, consigliere Corte Appello Roma

Annadomenica GALLUCCI, sostituto procuratore Pesaro

Giovanni GENOVESE, giudice Tribunale Vicenza

Carmen GIUFFRIDA, giudice Tribunale Minorenni Catania

Carlo Maria GRILLO, in quiescenza, già presidente Corte Appello Trento

Annalisa IMPARATO, sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere

Paolo ITRI, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato della DNA

Antonio GUSTAPANE, procuratore della Repubblica Varese

Benedetto Macca, in quiescenza, già presidente tribunale Verona

Jaqueline Monica, Magi giudice tribunale Pistoia

Marco MANSI, sostituito procuratore Massa

Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza Siracusa

Ines Maria Luisa MARINI, magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Venezia

Catello MARESCA, magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali

Lorenzo MATASSA, magistrato collegamento Marocco

Giorgio MILILLO, sostituto procuratore Udine

Andrea MIRENDA, consigliere C.S.M.

Federico MOLETI, sostituto procuratore Palmi

Andrea PADALINO, giudice Tribunale Vercelli

Luigi PERINA, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale VicenzaLuigi PETRUCCI, presidente sezione Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia, già magistrato ordinario

Tito Ettore PREIONI magistrato in quiescenza, già consigliere della Corte Appello Milano;

Arminio Salvatore RABUANO, giudice Tribunale Napoli

Antonio RINAUDO magistrato in quiescenza, già pubblico Ministero della DDA Procura di Torino

Giacomo ROCCHI, presidente sezione Corte di cassazione.

Massimo RUSSO, sostituto procuratore Tribunale minorenni Palermo

Nicola SARACINO, consigliere Corte Appello Roma

Gianluca SARANDREA, giudice Tribunale Pescara

Benedetto SIEFF, giudice Tribunale Trento

Maura STASSANO, presidente sezione Corte Appello lavoro Salerno

Marco TAMBURRINO, giudice Gip/Gup Trento

Anna Maria TORCHIA, consigliere Corte Appello Catanzaro

Sergio Mario TOSI, magistrato Corte di giustizia tributaria di primo grado Lecce, già magistrato Tribunale Lecce

Massimo VACCARI, giudice Tribunale Verona

Maria Beatrice VALDATTA, magistrato in quiescenza, già presidente sez. Tribunale Pavia

Gennaro VARONE, sostituto procuratore Pescara

Luciano VAROTTI, consigliere Corte di Cassazione

Ugo VITALI ROSATI, magistrato in quiescenza, già Presidente del Tribunale di Fermo

Matone: “Gratteri deve chiedere scusa per le sue frasi”

Al procuratore di Napoli replica un altro ex magistrato, oggi parlamentare della Lega, Simonetta Matone. «Ridurre, come ha fatto Nicola Gratteri, il voto sul referendum della giustizia ad una affermazione sconclusionata e falsa secondo cui chi vota no è una persona perbene e chi vota sì è un indagato, imputato o massone, lo trovo grottesco, ridicolo, moralmente disonesto».

«Non capisco – prosegue Matone, che è stato giudice del tribunale dei minorenni di Roma – se dietro queste parole si nasconda una propaganda scorretta istituzionalmente o peggio ancora un approccio superficiale ad un tema fondamentale per la società civile. Credo che Gratteri debba scusarsi con tutti i cittadini che non vedono l’ora di liberarsi della odiosa deriva del sistema delle correnti, per ottenere finalmente una giustizia più giusta».