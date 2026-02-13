Nel silenzio dell'ANM
“Ci indaghi tutti, signor Gratteri”: 51 magistrati per il Sì replicano al collega che ha detto: “Le persone perbene votano No”
«Nell’assordante silenzio dell’ANM apprendiamo dall’ultima dichiarazione pubblica – resa, ancora una volta, senza contraddittorio – dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano ‘No’ ‘le persone per bene e le persone che credono nella legalità’, mentre votano ‘Sì’ ‘gli indagati, gli imputati, gli appartenenti alla massoneria deviata e a tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente’». Inizia con queste parole il comunicato di 51 magistrati di vari Tribunali e Procure d’Italia sulle affermazioni del collega Gratteri.
Magistrati da tutta Italia contro Gratteri. E l’ANM tace
«Dopo l’inversione a U sul sorteggio e la falsa citazione di Falcone, ora la lectio magistralis sull’identikit del voto – prosegue la nota dei 51 magistrati da ogni parte d’Italia – Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti oltraggiati da tali affermazioni. La cultura della giurisdizione è per noi comandamento di vita e non vuoto slogan da fiera. Intanto, aumentano le adesioni dei magistrati che votano Sì. Ci indaghi tutti, signor Gratteri».
Andrea Amedei, presidente sezione Locri
Valeria ARDITO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore Verona
Giuseppe BIANCO, sostituto procuratore Roma
Luigi Bobbio, giudice Tribunale Nocera Inferiore
Francesco BRETONE, sostituto procuratore generale Bari
Salvatore CANTARO, magistrato in quiescenza, già sostituto procuratore generale Corte Appello Roma
Bruno CASTAGNOLI, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale Fermo
Giuliano CASTIGLIA, magistrato tributario, già magistrato ordinario
Costanzo CEA, magistrato in quiescenza, già presidente sezione Corte Appello Bari
Natalia CECCARELLI consigliere Corte Appello Napoli, componente C.D.C. A.N.M.
Fernanda CERVETTI , magistrato in quiescenza, già consigliere Corte appello e presidente della Corte tributaria di Torino.
Giuseppe CIOFFI, giudice Tribunale Napoli nord
Daniele COLUCCI consigliere Corte Appello Napoli
Fabrizio Cosentino, Consigliere corte d’appello Catanzaro.
Giuseppe CRICENTI consigliere Corte di Cassazione
Edoardo D’AMBROSIO, presidente sezione Tribunale di Crotone
Alfonso D’AVINO, procuratore Procura Parma
Gabriele DI MAIO, presidente sezione Corte Giustizia tributaria secondo grado Campania, già consigliere Corte Appello Salerno sezione lavoro
Fabrizia FIORE, Gip tribunale Napoli
Mario FIORE, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Salerno, già magistrato di sorveglianza
Clementina FORLEO, consigliere Corte Appello Roma
Annadomenica GALLUCCI, sostituto procuratore Pesaro
Giovanni GENOVESE, giudice Tribunale Vicenza
Carmen GIUFFRIDA, giudice Tribunale Minorenni Catania
Carlo Maria GRILLO, in quiescenza, già presidente Corte Appello Trento
Annalisa IMPARATO, sostituto procuratore Santa Maria Capua Vetere
Paolo ITRI, presidente sezione Corte Giustizia Tributaria primo grado Napoli, già magistrato della DNA
Antonio GUSTAPANE, procuratore della Repubblica Varese
Benedetto Macca, in quiescenza, già presidente tribunale Verona
Jaqueline Monica, Magi giudice tribunale Pistoia
Marco MANSI, sostituito procuratore Massa
Monica MARCHIONNI, magistrato di sorveglianza Siracusa
Ines Maria Luisa MARINI, magistrato in quiescenza, già presidente Corte Appello Venezia
Catello MARESCA, magistrato distaccato presso commissione bicamerale questioni regionali
Lorenzo MATASSA, magistrato collegamento Marocco
Giorgio MILILLO, sostituto procuratore Udine
Andrea MIRENDA, consigliere C.S.M.
Federico MOLETI, sostituto procuratore Palmi
Andrea PADALINO, giudice Tribunale Vercelli
Luigi PERINA, magistrato in quiescenza, già presidente Tribunale VicenzaLuigi PETRUCCI, presidente sezione Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia, già magistrato ordinario
Tito Ettore PREIONI magistrato in quiescenza, già consigliere della Corte Appello Milano;
Arminio Salvatore RABUANO, giudice Tribunale Napoli
Antonio RINAUDO magistrato in quiescenza, già pubblico Ministero della DDA Procura di Torino
Giacomo ROCCHI, presidente sezione Corte di cassazione.
Massimo RUSSO, sostituto procuratore Tribunale minorenni Palermo
Nicola SARACINO, consigliere Corte Appello Roma
Gianluca SARANDREA, giudice Tribunale Pescara
Benedetto SIEFF, giudice Tribunale Trento
Maura STASSANO, presidente sezione Corte Appello lavoro Salerno
Marco TAMBURRINO, giudice Gip/Gup Trento
Anna Maria TORCHIA, consigliere Corte Appello Catanzaro
Sergio Mario TOSI, magistrato Corte di giustizia tributaria di primo grado Lecce, già magistrato Tribunale Lecce
Massimo VACCARI, giudice Tribunale Verona
Maria Beatrice VALDATTA, magistrato in quiescenza, già presidente sez. Tribunale Pavia
Gennaro VARONE, sostituto procuratore Pescara
Luciano VAROTTI, consigliere Corte di Cassazione
Ugo VITALI ROSATI, magistrato in quiescenza, già Presidente del Tribunale di Fermo
Matone: “Gratteri deve chiedere scusa per le sue frasi”
Al procuratore di Napoli replica un altro ex magistrato, oggi parlamentare della Lega, Simonetta Matone. «Ridurre, come ha fatto Nicola Gratteri, il voto sul referendum della giustizia ad una affermazione sconclusionata e falsa secondo cui chi vota no è una persona perbene e chi vota sì è un indagato, imputato o massone, lo trovo grottesco, ridicolo, moralmente disonesto».
«Non capisco – prosegue Matone, che è stato giudice del tribunale dei minorenni di Roma – se dietro queste parole si nasconda una propaganda scorretta istituzionalmente o peggio ancora un approccio superficiale ad un tema fondamentale per la società civile. Credo che Gratteri debba scusarsi con tutti i cittadini che non vedono l’ora di liberarsi della odiosa deriva del sistema delle correnti, per ottenere finalmente una giustizia più giusta».