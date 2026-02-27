Chi è Sayf, il rapper tutto casa, Festival e Ramadan: è già diventato il nuovo eroe della sinistra

Sulla scia di Ghali

Tra i brani più passati dalle radio oltre a quelli di Fedez-Masini, Ditonellapiaga e Tommaso Paradiso c’è anche il reggae di Sayf “Tu mi piaci tanto”. Un altro tormentone, una canzone furba e intelligente per cantare l’amore per una donna e soprattutto per l’Italia, per questo giovane genovese di madre tunisina e padre italiano. Venticinquenne con pettinatura rasta di rito. Canzone ben dosata per piacere a tutti anche perché lui è un tipo sveglio e sa bene come evitare le strumentalizzazioni, anche quelle di “Repubblica”.

Nato a Genova da mamma tunisina papà italiano: chi è Syaf

Osserva il digiuno del Ramadan, come ha scritto nella rubrica che tiene su “Il Secolo XIX”, ma al quotidiano fondato da Scalfari che voleva farne il paladino dei musulmani, ha risposto: “Ho una vita spirituale, prego, ma poiché il rapporto con la fede è sempre una cosa molto personale preferisco non rinchiudermi in un’etichetta e mi ritengo un peccatore per entrambe le religioni”. Dimostrando così di non volersi schierare.

“Questa canzone –ha detto a “Sorrisi e Canzoni”- è una riflessione sincera sulla società. Il brano è nato in modo spontaneo, contiene citazioni e riferimenti alla storia d’Italia. Ci sono inoltre immagini che ho vissuto in prima persona e scene rimaste impresse nella mente di tutti noi. È attuale e parla del mondo di oggi.

Sayf e la citazione su Berlusconi

Del resto la sua canzone può essere letta in vari modi, basta estrapolare una frase anziché un’altra o forzarne in qualche modo la lettura. Ad esempio, la canzone si apre con “Tu, figlio di un muratore. L’Emilia che si allaga. E la Liguria pure”. Una citazione diretta dell’alluvione in Emilia del 2023 che ha causato 17 vittime e miliardi di danni che può essere interpretata anche come una forte frecciata nei confronti di Elly Schlein, in passato vicepresidente della Regione Emilia Romagna e assessore all’Ambiente.

“L’Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L’Italia è tristemente nota per qualche fatto ma minimizziamo”. Poi contiene anche il verso “Come ha detto un imprenditore: ‘L’Italia è il Paese che amo’”. Il riferimento è a Berlusconi che però ha bisogno della spiegazione esplicita poiché nessuno lo avrebbe capito.

Le “botte delle piazze” e la “camionetta”: la canzonetta che piace alla sinistra

Citazione esplicita invece per Luigi Tenco “Tenco è morto qui vicino”. E poi “Ho fatto una canzonetta. È un fiore su una camionetta. E le botte delle piazze le dimentichiamo. Ho fatto una canzonetta. Spero che non vi spaventi. Che possiamo ripartire” E le botte sono quelle prese dai poliziotti o quelle date? Insomma un abile artista, pronto a farsi paladino di chi lo appoggia che a Sanremo ha voluto presentare un brano “ecumenico” senza schierarsi: “Noi siamo tutti uguali. Al bar e a lavorare. Figli di nostra madre. Vogliamo solo amare. E in questa avidità. E in questo dimostrare. Tu mi piaci tanto”. E riparte il tormentone di questo brano. Canzonetta, ma parecchio furba.