Capolavoro di Francesca Lollobrigida: regala all’Italia il primo oro e a se stessa un record storico. Meloni: orgoglio azzurro. Bravissima!

Milano Cortina, speed skating

Francesca Lollobrigida che sfreccia sul ghiaccio di Milano-Cortina, domina i 3.000 del pattinaggio di velocità con record olimpico e poi si scioglie in un pianto liberatorio, avvolta nel Tricolore con il piccolo Tommaso tra le braccia, non è solo la cronaca di un successo sportivo: è l’apoteosi di una campionessa che, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno, ha regalato all’Italia il primo oro olimpico di questi Giochi invernali. Nel medagliere di oggi, anche l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio.

Capolavoro di Francesca Lollobrigida: ci regala il primo oro e a se stessa un record da leggenda

Già medaglia d’argento a Pechino 2022, Francesca Lollobrigida riesce a fare ancora meglio a Milano-Cortina 2026: sulla pista dei 3.000 metri di speed skating, non ha solo vinto: ha dominato. Con un tempo stratosferico di 3’54”28, l’azzurra ha polverizzato il precedente record olimpico, infliggendo distacchi siderali alle avversarie.

La favorita norvegese Wiklund è finita a oltre due secondi, mentre le corazzate olandesi sono rimaste clamorosamente a bocca asciutta, guardando dal basso il trionfo della pattinatrice di Frascati. È la prima volta nella storia che un’italiana sale sul gradino più alto del podio olimpico in questa specialità: un capolavoro tattico costruito con due giri finali di pura potenza e cuore.

Mattarella chiama Buonfiglio: «A Lollobrigida i miei più vivi complimenti»

Il successo di Francesca ha scatenato l’entusiasmo delle massime cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha subito telefonato al presidente del Coni Luciano Buonfiglio per complimentarsi dopo la medaglia d’oro conquistata dalla pattinatrice di velocità Francesca Lollobrigida nei 3.000 metri: «Ho seguito la gara – ha detto Mattarella al telefono – rallegramenti e felicitazioni. Le avevo parlato giovedì a pranzo al Villaggio Olimpico e l’avevo sentita molto carica. La prego di farle giungere i miei più vivi complimenti, da estendere ai tecnici e alle federazioni e agli altri atleti azzurri che hanno vinto medaglie oggi».

Orgoglio azzurro, i complimenti della premier Meloni

La premier Giorgia Meloni ha invece salutato la vittoria della pattinatrice postando su X: «Complimenti a Francesca Lollobrigida per uno straordinario oro olimpico, il primo per l’Italia, conquistato con un record olimpico nel giorno del suo compleanno. Orgoglio azzurro, talento e determinazione. Bravissima!».

Mentre il vicepremier Tajani ha esaltato la «grandissima» prestazione della campionessa tributandole un omaggio social che recita: «Ecco il primo Oro per l’Italia! Francesca Lollobrigida trionfa nei 3000 metri di speed skating con uno straordinario record olimpico! Grandissima la nostra azzurra!». Anche il direttore tecnico Marchetto ha ammesso che lo straordinario risultato è andato «oltre le previsioni», segno di una preparazione metodica che ha saputo trasformare un anno complicato in un trionfo senza precedenti.

Una mamma d’oro

E l’ultima magia avviene dopo il traguardo: perché vedere Francesca festeggiare con il figlio nato nel 2023 è la risposta più bella a chiunque dubiti della capacità delle nostre atlete di conciliare vita e carriera ai massimi livelli. In quel Tricolore che la avvolgeva, allora, c’era tutta l’Italia: quella che non si arrende, quella che cade e si rialza, quella che vince con il sorriso e la fierezza.