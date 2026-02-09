Bufale e veleni da “Report” sulla Fondazione Einaudi: è colpevole di promuovere il “Sì” al referendum? La dura replica

Il giornalista di sinistra

La Fondazione Einaudi in un video sui social ha risposto con elegante fermezza alle insinuazioni lanciate ieri da “Report” con la solita inchiesta pane, bufala e salame firmata dalla redazione di Sigfrido Ranucci. “Non ci lasciamo intimidire da Report e rispondiamo punto su punto…“, dice in apertura della clip su Instagram l’avvocato Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione. Nata nel 1964 a Torino su iniziativa della famiglia Einaudi, enti pubblici locali, banche come la Cassa di Risparmio e l’Istituto Bancario San Paolo, e FIAT, con la donazione della biblioteca e dell’archivio di Einaudi (circa 70.000 volumi). Riconosciuta con DPR nel 1966, ha sede a Palazzo d’Azeglio e si concentra su ricerche libere e inclusive, con biblioteca, archivi e eventi.

La colpa della Fondazione, a quanto pare, potrebbe essere quella di essersi schierata a favore del “Sì'” al referendum sulla giustizia vista la superficialità delle accuse rivoltele dal giornalista paladino del “No”.

“Report ci accusa di aver ricevuto con la Finanziaria 26-27 un milione e 200 mila euro per fare promozione culturale della lettura su carta e della scrittura in corsivo a mano. E’ vero – spiega il presidente – il finanziamento nasce da una legge dello Stato, nello specifico da un emendamento, votato in modo bipartisan anche dall’opposizione. Il progetto serve ad affrontare gravissimo problema social dell’uso smodato degli smartphone per bambini e ragazzini, per la riscoperta della lettura scritta a mano, opera meritoria… Gli attacchi? Eravamo consapevoli che con l’inizio dell’avventura sul referendum avremmo attirato strali da ogni parte…”. Ma c’è anche un clamoroso errore di “Report” che la Fondazione tiene a sottolineare: si parla di Federica Ciampa come legata alla destra e responsabile dei social della Fondazione. “Non lavora con noi dal 2022, quasi quattro anni”.

Il video della replica della Fondazione Einaudi a Report