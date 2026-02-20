Sabotaggi ai treni, convalidato l’arresto del 20enne fermato a Bologna: aveva messo pietre sui binari dell’Alta velocità

Proseguono le indagini

Il Gip di Bologna ha convalidato l’arresto di Andrea Romito, il 20enne imolese bloccato dopo aver piazzato pietre sui binari dell’Alta velocità a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. Il giovane, assistito dall’avvocato Lorenzo Bergami, è ora ai domiciliari per attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio nel pomeriggio del 17 febbraio. Ad inchiodarlo è stata la telefonata di un testimone al 112, che segnalava la presenza di un giovane accovacciato nei pressi della linea ferroviaria Ancona-Piacenza. Il cittadino inoltre ha riferito di aver sentito uno scoppio e visto una nube di polvere all’arrivo del Treno Regionale Veloce 17510, partito da Imola e diretto a Bologna.

Dopo l’impatto con alcune pietre sul binario, che ha costretto il treno ad arrestare la marcia per effettuare controlli sui sistemi di sicurezza e causando mezz’ora di ritardo, il ragazzo ha deciso di posizionare altre pietre. I Carabinieri sono riusciti ad intercettarlo e a fermarlo mentre fuggiva a bordo di una bici. Poi hanno tolto le pietre dall’impianto ferroviario, evitando lo scontro con un Frecciarossa.

Bologna, arrestato il 20enne che aveva messo le pietre sui binari

«Il ragazzo ha risposto a tutte le domande che gli sono state fatte», ha spiegato il suo avvocato all’Adnkronos, sottolineando che «ha confessato i fatti e ha escluso ogni connotazione politica nel suo gesto, ha escluso ogni collegamento con gruppi di estrema sinistra o anarchici o antagonisti. Ha fatto questo gesto di cui è profondamente pentito. Non era sua intenzione provocare dei disastri».

«Sono stati due momenti separati. Nel primo momento è stato posizionato un primo sasso, è passato un treno e l’ha spaccato in due – ha raccontato ancora il legale -. Hanno sequestrato al ragazzo i suoi device». Secondo quanto affermato dall’avvocato Bergami, gli inquirenti «dovranno verificare se effettivamente non vi sono, come lui ha detto oggi, collegamenti con altri soggetti».