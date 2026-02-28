Bolivia, si schianta un aereo carico di banconote: morti e feriti. Folla a caccia di soldi tra i rottami (video)

È il caos

Un cargo C-130 con banconote senza numero di serie esce di pista a El Alto: dopo il disastro i cittadini si precipitano sul posto per raccogliere il denaro, la tensione degenera in scontri, decine di arresti e aggressioni contro i giornalisti in servizio

«Voglio chiarire a coloro che stanno cercando di prendere il denaro dall’aereo coinvolto in questa tragedia che tale denaro non ha alcun valore legale, poiché non è stato emesso dalla Banca Centrale e non reca numero di serie». Le parole del ministro della Difesa Marcelo Salinas arrivano quando sull’asfalto di El Alto ci sono ancora lamiere accartocciate, sirene accese e mazzette di banconote spinte dal vento dell’altipiano. Il bilancio cambia con il passare delle ore. Prima quindici morti, poi venti. Oltre trenta feriti, alcuni in condizioni critiche. L’aeroporto è stato chiuso, il traffico deviato, la pista trasformata in scena del crimine. L’indagine è aperta, le risposte ancora no.

L’impatto e la deriva fuori pista

Sono le 18:15 quando l’Hercules C-130 dell’aeronautica boliviana tocca terra proveniente da Santa Cruz. Dovrebbe essere una manovra di routine. Non lo è. Il velivolo esce di pista, accelera fuori controllo, percorre circa un chilometro fino al retro del terminal, nella zona di La Ceja, travolgendo i veicoli parcheggiati lungo il tragitto. Una traiettoria lunga, innaturale, che trasforma l’atterraggio in un impatto prolungato.

«Stiamo recuperando i corpi delle persone coinvolte nell’incidente», ha detto il capo dei Vigili del Fuoco Pavel Tovar. «Stiamo cercando di ripristinare l’ordine sul sito, di ristabilire il perimetro dell’aeroporto in modo da poter operare in sicurezza», ha spiegato ancora Salinas. A bordo c’erano otto membri dell’equipaggio, «tra personale addetto al carico e personale di volo», ha confermato il comandante dell’aeronautica Sergio Lora. Il ministero della Salute ha parlato di 31 feriti e ha lanciato un appello urgente per la donazione di sangue. Negli ospedali della città il flusso non si interrompe.

Il denaro e l’assalto alla scena

Il cargo trasportava banconote destinate alla Banca Centrale della Bolivia, prive di numero di serie. Carta moneta non ancora emessa, dunque priva di valore legale. Il titolare del dicastero ha ribadito che tentare di utilizzarle, dunque, «è reato» a tutti gli effetti. Ma mentre le autorità delimitano l’area, una parte della città corre verso la pista. Centinaia di persone cercano di raccogliere i soldi sparsi sull’asfalto, infilandole nelle tasche, nascondendole sotto le giacche. La polizia risponde con gas lacrimogeni. Si forma una linea di agenti con gli scudi alzati. Dall’altra parte volano pietre.

«Mentre le troupe giornalistiche stavano seguendo l’incidente, individui che cercavano di sottrarre il denaro trasportato hanno aggredito la stampa con violenza insolita», ha dichiarato in un comunicato l’Associazione Nazionale dei Giornalisti della Bolivia. Secondo la stessa fonte, un’unità mobile televisiva è stata «presa di mira direttamente», mentre altri giornalisti «sono stati colpiti con sassi, riportando gravi ferite mentre svolgevano il loro lavoro». Almeno una dozzina di persone sono state arrestate. Il perimetro diventa un fronte.

Testimonianze e condizioni meteo

Le storie arrivano una dopo l’altra. «Mia sorella mi ha detto che si trovava in auto quando l’aereo è precipitato. Uno pneumatico dell’aereo è caduto sulla macchina e mia sorella è rimasta ferita perché l’impatto l’ha colpita alla testa, così l’abbiamo portata d’urgenza in ospedale», ha raccontato un uomo all’agenzia Reuters.

Sullo sfondo, il cielo. «Stava cadendo una forte grandinata e c’erano fulmini» quando l’aereo è precipitato, ha dichiarato all’agenzia AFP una donna la cui auto è stata colpita dai detriti del velivolo. Grandine e lampi sull’altitudine di El Alto, pista bagnata, visibilità ridotta: elementi che ora entrano nel fascicolo dell’inchiesta.

Implicazioni e indagine aperta

Il trasporto di contante con un velivolo militare fotografa una scelta strategica: affidare alle forze armate una logistica sensibile in un contesto economico fragile, segnato da tensioni sulla liquidità e pressione valutaria. Lo schianto espone non solo una falla tecnica, ma anche una crepa istituzionale. Ora, sarà da capire se la tempesta abbia inciso sulla manovra o se vi siano stati guasti strutturali. Intanto, a El Alto, restano le scie dei lacrimogeni sull’asfalto e un carico di domande che nessuna dichiarazione ha ancora chiuso.