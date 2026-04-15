Femminicidio-suicidio a Bisceglie, getta la moglie dal balcone e si lascia andare nel vuoto. La coppia è morta sul colpo

Foto: Ansa / Alba Di Palo (15/04/2026)

Stavano per separarsi

Sarebbero stati in fase di separazione l’uomo di 61 anni e la donna di 55 morti questa mattina, precipitando dal balcone della loro abitazione al quinto piano in via Vittorio Veneto a Bisceglie (provincia di Barletta-Andria-Trani). A dare l’allarme è stata una vicina di casa che ha sentito la donna urlare prima di precipitare nel vuoto. Sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto, e la Procura di Trani. L’ipotesi più probabile e drammatica è quella dell’omicidio-suicidio. L‘uomo, Luigi Gentile, al culmine di un litigio, avrebbe scaraventato la donna, Patrizia Lamanuzzi, nel vuoto a un’altezza di tre metri. E poi si sarebbe lanciato lui stesso. Un impatto che non ha lasciato scampo. Entrambi sono morti sul colpo. I corpi della coppia sono stati trovati sul selciato della rampa del garage condominiale dopo l’allarme della vicina di casa, che ha reso le prime testimonianze dell’orrore.

Orrore a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone e si suicida

Sul posto è intervenuto subito il personale sanitario del 118 ma per la coppia non c’è stato nulla da fare per salvarli. Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro cosa sia avvenuto negli istanti precedenti alla caduta. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se l’uomo abbia spinto la donna facendola precipitare, per poi lanciarsi a sua volta, oppure se sia caduto accidentalmente nel corso della colluttazione. Un elemento che potrebbe avere un peso nella ricostruzione è la situazione familiare: i due coniugi, infatti, erano in fase di separazione. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità. L’uomo e la donna lasciano due figli, uno residente in Svizzera e l’altro a Trani.