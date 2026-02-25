Bimba di dieci mesi morta a Roma: è stata schiacciata nel sonno dal padre. Cinquanta decessi ogni anno in Italia

La tragedia di Rieti

Il fenomeno del co-sleeping, cioè dormire accanto ai genitori, è un forte fattore di rischio

Una bimba di 10 mesi è morta dopo essere stata trasferita in elicottero da Rieti al Policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni, dopo essere giunta al pronto soccorso del de Lellis in arresto cardiaco. Secondo le poche informazioni finora trapelate, la bimba sarebbe stata soffocata involontariamente dal papà, durante il sonno, mentre riposavano nello stesso letto. Al suo arrivo in ospedale, a Rieti, le condizioni della bimba sono apparse subito critiche, è stata a lungo rianimata e poi trasferita d’urgenza a Roma in stato di grave ipossia.

Il fatto

La tragedia risale a domenica scorsa all’interno di un appartamento in piazza Tevere a Rieti. Rapidissime e disperate le operazioni di soccorso ed il trasporto in eliambulanza al Gemelli. Tutto inutile, purtroppo: i medici non hanno potuto evitare il decesso della piccola. Su quanto accaduto adesso indaga la polizia. Il padre avrebbe involontariamente schiacciato la piccola mentre dormivano insieme.. Un evento raro ma non rarissimo che purtroppo può accadere quando si tratta di bambini di pochi mesi che dormono insieme agli adulti.

I dati sui bambini morti nel sonno

Ogni anno in Italia circa 50 bambini muoiono per soffocamento in generale (inclusa l’inalazione di corpi estranei o incidenti nel sonno). Secondo esperti citati in casi analoghi, tragedie legate al sonno nel letto con i genitori possono arrivare a colpire circa 300 famiglie ogni anno tra casi accertati e sospetti.

E’ il cosiddetto impatto del co-sleeping, il dormire accanto ai genitori.

Diversa è la sindrome della morte in culla. Si stima che in Italia colpisca circa 250 neonati all’anno. Sebbene la SIDS sia una morte improvvisa e inspiegabile, la condivisione del letto (bed-sharing o co-sleeping) è indicata dal Ministero della Salute come uno dei principali fattori di rischio che possono favorire il soffocamento o il surriscaldamento.

Come prevenire questi casi

Le autorità sanitarie, come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, raccomandano di far dormire il neonato nella stanza dei genitori ma in una culla propria, su una superficie rigida e in posizione supina (a pancia in su) per ridurre drasticamente questi rischi.