Asti, ritrovata una ragazzina strangolata nel fiume: è Zoe Trinchero. Folla inferocita assedia la casa di un giovane

Mistero nel Rio Nizza

Una ragazza italiana di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata ritrovata morta oggi, nel Rio Nizza, un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Sul corpo della vittima sono stati trovati segni di violenza e di strangolamento. La ragazzina aveva passato la serata in alcuni locali della città, poi si sarebbe allontanata. A ritrovarla, in un punto a poca distanza da un distributore di benzina, sono stati gli amici percorrendo la strada che da Nizza conduce all’abitato di Incisa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il corpo della giovane è stato rinvenuto in un rio che attraversa il centro abitato e, secondo le prime ipotesi investigative, la morte potrebbe essere stata provocata da un atto violento.

Un gruppo di residenti a Nizza Monferrato (Asti) si è radunato sotto l’abitazione di un giovane che sarebbe in cura per problemi di natura psichiatrica, e che poi è stato preso in consegna dai carabinieri per ragioni di sicurezza ma non risultano a suo carico provvedimenti giudiziari. L’allarme è scattato intorno a mezzanotte, quando un residente, affacciandosi dalla propria abitazione, ha notato il corpo nel rio Nizza, nel tratto in cui il corso d’acqua scorre tra le case. Avvicinandosi al luogo, l’uomo ha incontrato alcuni amici della ragazza, con cui aveva trascorso la serata e che la stavano cercando. I giovani hanno tentato di recuperarla dall’acqua e hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo del personale sanitario non è stato possibile salvarla.

Le indagini, affidate ai Carabinieri e coordinate dalla Procura di Alessandria, si stanno concentrando sulle testimonianze delle persone che erano con lei nelle ore precedenti alla tragedia, tra cui il giovane affetto da problemi psichiatrici.