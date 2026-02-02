Askatasuna, il delirio di Ilaria Cucchi: “Meloni chieda scusa”. FdI: semplicemente patetica

Senza vergogna

Non poteva mancare, 48 ore dopo la guerriglia di Torino chi, tra le file della sinistra militante amica dei centri sociali, ribalta la realtà arrivando a colpevolizzare il governo Meloni. È il caso di Ilaria Cucchi, parlamentare di Avs, che si scaglia contro la premier ‘colpevole’ – udite udite – di non aver solidarizzato con chi è stato manganellato. Dovrebbe addirittura chiedere scusa a cittadini, giornalisti e poliziotti per “quanto è accaduto”. Un delirio.

Il delirio di Ilaria Cucchi: Meloni non solidarizza con tutti

“Abbiamo tutti condannato la violenza che ha insanguinato le strade di Torino. Ho visto che Giorgia Meloni ci ha messo poche ore a raggiungere l’agente rimasto ferito. Ha fatto bene a esprimere la propria solidarietà. E ci mancherebbe altro”, scrive Cucchi. “Ci rimane però qualche domanda da farle, e con lei anche al resto del governo. Premier Meloni, ha espresso solidarietà anche al signore della seconda foto, abbandonato nelle condizioni che vedete dopo essere stato manganellato?”. Ma non basta, la parlamentare del partito di Bonelli-Fratoianni, accusa Palazzo Chigi per non aver chiesto per quello che è successo. Parole che fanno sobbalzare e dubitare della lucidità della parlamentare.

La parlamentare di Avs: “Il governo dovrebbe chiedere scusa”

“Perché sembra che ce ne siamo dimenticati, ma al governo ora c’è chi fa propaganda 24 ore al giorno e sette giorni su sette sulla sicurezza, sostenendo che viviamo in un Paese in cui finalmente la legge viene fatta rispettare dopo anni e anni di illegalità. Meloni, Salvini, Piantedosi. Quelli che ora si lamentano dei disordini che si sono scatenati, sono proprio gli stessi che avrebbero dovuto fare di tutto per scongiurarli. Invece niente, nessuna assunzione di responsabilità. La destra approva un nuovo pacchetto sicurezza ogni sei mesi. E allora come è possibile che una manifestazione pacifica si trasformi negli scontri che abbiamo visto ininterrottamente sui loro profili social nelle ultime 24 ore?”.

Fratelli d’Italia: semplicemente patetica

Davvero troppo. Fratelli d’Italia non incassa e sbugiarda Ilaria Cucchi in buona compagnia di quanti giustificano la manifestazione, gridano allo Stato di polizia e difendono il centro sociale torinese nel nome del dissenso ‘pacifico’. Il partito della premier su X commenta così il post. “Aggressioni alle forze dell’ordine e violenza nelle città da parte dell’estrema sinistra. A chi danno la colpa? A Giorgia Meloni. Semplicemente patetici“.