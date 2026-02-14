Arianna Fontana diventa di tendenza anche per la dieta: le sue ricette olimpiche ricercatissime sul web

Dietro le 13 medaglie

«Se faccio tre ore di bici e mangio solo una bistecca, svengo dopo un’ora», ha raccontato l’azzurra che combina pizza, pasta e cioccolato senza problemi

Arianna Fontana a sfrecciare sul ghiaccio a 50 km/h, conquistando ben 13 medaglie olimpiche e diventando l’atleta italiana più premiata di sempre ai Giochi, la risposta non è solo nelle sue gambe d’acciaio. Il vero “carburante” della Freccia Bionda si nasconde nella sua cucina.

Dimenticate le diete da fame o i regimi restrittivi delle influencer: la dieta di Arianna Fontana è un inno all’equilibrio, alla concretezza e, incredibilmente, al piacere. Scopriamo insieme cosa mette nel piatto la campionessa per dominare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La colazione dei campioni: energia a lento rilascio

Per Arianna, la giornata non inizia con un semplice caffè. La sua colazione è studiata per sostenere sessioni di allenamento estenuanti. Il binomio vincente? Avena e proteine.

L’avena fornisce carboidrati complessi che rilasciano energia gradualmente, evitando i picchi glicemici, mentre le proteine (spesso derivanti da yogurt greco o albumi) aiutano il mantenimento della massa muscolare necessaria per le sue esplosive partenze sui pattini.

Carboidrati: per la dieta di Arianna Fontana sono alleati, non nemici

Mentre molti temono la pasta, per un’atleta di short track i carboidrati sono fondamentali. Arianna Fontana segue una regola aurea: pasta o riso rigorosamente dopo gli allenamenti.

Il motivo è scientifico: dopo uno sforzo intenso, le riserve di glicogeno muscolare sono esaurite. Consumare carboidrati in questa finestra temporale permette un recupero rapido, trasformando il cibo in energia immediata anziché in grasso localizzato.

A gennaio, in piena vigilia dei Giochi Milano Cortina 2026, la campionessa azzurra ha pubblicato sui social un video in cui preparava una pasta «olimpica» a forma di cinque cerchi, condita con zucchine e salmone, commentando: «Forza e bilanciamento, dalla cucina al sogno».

Da una parte, quindi, la dieta di Arianna Fontana è concentrata sulle proteine, fondamentale per la forza richiesta dallo short track, ma ha come eccezione vitale i carboidrati. Quando si dedica alle sue lunghissime pedalate rigeneranti, un piatto di pasta o di riso diventa obbligatorio per non restare senza energie: «Se faccio tre ore di bici e mangio solo una bistecca, svengo dopo un’ora», ha raccontato l’azzurra.