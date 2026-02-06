Albanese superstar al forum di Al Jazeera: con lei il capo di Hamas e un ministro di Maduro

Nemica dell'Occidente

Francesca Albanese, kefiah al collo e cuore pro Pal, si prepara alla nuova avventura per la causa dei popoli (non tutti). Stavolta non bada a spese. Sarà ospite della tre giorni di Al Jazeera, che riunisce a Doha un nutrito numero di ospiti internazionali per un’edizione speciale del network . Il forum è dedicato alla causa palestinese e “all’equilibrio di potere regionale nel contesto di un mondo multipolare emergente”.

L’ultima della compagna Albanese: la lezione al forum di Al Jazeera

A Doha, insieme alla relatrice Onu che considera la mattanza del 7 ottobre un atto di resistenza legittima, ci sarà la crema dell’islamismo radicale. Tra gli invitati d’onore, come si evince dal programma dell’emittente, anche il capo di Hamas all’estero Khaled Meshaal e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Che si è distinto nella repressione del regime degli ayatollah delle proteste di piazza. Albanese non è nuova a partecipazioni a eventi con figure vicine all’organizzazione terroristica palestinese. I suoi contatti con paesi che non spiccano per democrazia sono noti. Anche in Italia si dà molto da fare, un po’ troppo anche per la sinistra che dopo averla incoronata a eroina contro il tiranno Netanyahu l’ha un po’ scaricata.

Con l’eroina pro Pal anche il capo di Hamas e un ministro di Teheran

Dopo le ultime performance al centro sociale Spin Time e la conferenza stampa a Montecitorio per il report sulla situazione a Gaza, si prepara a volare in Qatar. La tre giorni di Al Jazeer farà da super spot al mondo arabo-islamico. Dopo l’apertura dei lavori di sheikh Hamad bin Thamer Al Thani, presidente del Consiglio di amministrazione del network, prenderà il microfono il ministro del regime di Maduro, e Burhanettin Duran, capo della direzione Comunicazioni turca. Dopo la pausa, nel terzo panel è prevista l’italiana Francesca Albanese, “lawyer nota per le sue chiare posizioni giuridiche”. Non c’è nella pagina dedicata agli anglofoni, ma compare nella versione araba del sito della conferenza, in programma per il primo giorno, sessione 3.

“Voce giuridica indipendente per la difesa dei popoli

Nel programma se ne tessono le lodi. Le sue posizioni – si legge – “l’hanno resa bersaglio di campagne diffamatorie e attacchi politici e mediatici”. La sua partecipazione a forum internazionali e conferenza – udite udite – è dovuta al suo eccellente talento ed equidistanza. La militante pro Pal, ancora osservatrice delle Nazione Unite, è definita “voce giuridica indipendente in difesa della giustizia e dei diritti dei popoli”. A chiudere la tre giorni il capo dell’ufficio politico di Hamas, Khaled Meshaal. Insomma non proprio una compagnia di educande.