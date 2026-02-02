Al pugile salta il parrucchino, lui lo lancia al pubblico e poi vince il match. Il video surreale

Al Madison Square Garden

Volano i pugni e vola anche il parrucchino. Il match di pesi massimi tra Jarrell ‘Big Baby’ Miller e Kingsley Ibeh al Madison Square Garden rischia di passare alla storia – più o meno – per un episodio mai visto sul ring. Miller, vincitore ai punti con verdetto non unanime, ha superato un momento a dir poco complicato nel secondo round. Ibeh ha piazzato un violento montante scuotendo la testa dell’avversario e, tra la sorpresa di pubblico e telespettatori, ha fatto volare il parrucchino di Miller. ‘Big Baby’ non si è scomposto più di tanto. Al termine della seconda ripresa, si è tolto il toupee e l’ha lanciato verso gli spettatori. A raccoglierlo, curiosamente, è stato Fabio Wardley, campione dei pesi massimi Wbo.

Miller è diventato famoso per la prima volta nel 2007 quando ha combattuto per i New Jersey Tigers nella World Combat League e ha raggiunto la finale del torneo New York Golden Gloves nello stesso anno. Imbattuto nel pugilato (23 vittorie, 1 pareggio), le sue uniche due sconfitte nella kickboxing (21 vittorie, 2 sconfitte) sono arrivate contro il campione del mondo di kickboxing e arti marziali miste, Mirko Filipović. Miller è attualmente classificato come l’ottavo miglior peso massimo del mondo da Boxrec e il nono migliore dalla rivista The Ring.

Il video del pugile a cui si è staccato il parrucchino