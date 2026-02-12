Aggredito a Milano “Il gabibbo”: è la prima volta per l’inviato speciale di Striscia la Notizia

Il pupazzone buono

A compiere l'aggressione un giovane. Le immagini stasera su Canale Cinque

Il Gabibbo è stato malmenato per la prima volta in 36 anni di carriera. Le immagini, annuncia Mediaset in una nota, si vedranno stasera in prima serata su Canale 5 nel corso del quarto appuntamento con Striscia la notizia – La voce della presenza, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

L’aggressione al pupazzone buono

L’episodio è avvenuto a Milano, dove il celebre pupazzone rosso è stato inviato sul campo per realizzare un servizio su due storiche battaglie di Striscia: quelle su chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. Proprio in quest’ultima missione, il Gabibbo è stato malmenato da un ragazzo. Quando il pupazzone ha provato a chiedere spiegazioni, il giovane, infastidito, l’ha spintonato facendolo cadere a terra per strada più volte, prendendogli anche il microfono.

Non era mai successo prima

È la prima volta da quando il Gabibbo è nato (il primo ottobre 1990) che qualcuno alza le mani sul pupazzo più amato della televisione italiana, beniamino di bambini di tante generazioni e promotore, a Striscia la notizia, di importanti battaglie civili. Una scena resa anche surreale perché al Gabibbo, per l’occasione, presta la voce Al Bano, ospite della puntata in onda stasera. Per questo il pupazzone è agghindato con panama e sciarpa d’ordinanza.

Il nome ligure

Deriva dal termine genovese gabibbo, usato anticamente dai marinai liguri per indicare gli scaricatori del porto di Massaua (Eritrea), e in seguito utilizzato in modo ironico per designare i non liguri. È l’unico pupazzo nella storia della televisione ad aver vinto un Telegatto come personaggio dell’anno. Nel 2003 la Western Kentucky University intentò una causa per plagio, sostenendo la somiglianza con la loro mascotte Big Red, ma la causa si concluse con l’esclusione del plagio. Nato originariamente come provocatore, è diventato il difensore dei cittadini attraverso la rubrica SOS Gabibbo, raccogliendo segnalazioni su ingiustizie e sprechi