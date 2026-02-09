Addio a Patrizia De Blanck, la contessa di destra resa popolare dalla tv. Le cause della morte

Aveva 85 anni

Addio, a 85 anni, alla contessa Patrizia de Blanck. A dare l’annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: “Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia madre è stata una figura iconica, che ha segnato un’epoca di eleganza, romanticismo e autenticità – sottolinea Giada de Blanck – Con lei si chiude un capitolo insostituibile della mia vita e di un’intera epoca. Il suo coraggio, la sua forza e la sua luce vivranno per sempre in me. Ringrazio chi l’ha amata. Riposa in pace, mamma, per sempre nel mio cuore”.

Patrizia De Blanck e le cause della morte

Un male incurabile l’ha stroncata, spiega la figlia, che l’ha assistita fin all’ultimo con amore. “Con tanta difficoltà scrivo questo messaggio, non ho la forza neanche di parlare. Chi mi conosce sa che per me la mia mamma era tutto – sottolinea ancora Giada de Blanck – Avevamo un rapporto stupendo: era la mia migliore amica, il mio punto di riferimento, la mia vita. Ho dedicato la mia vita a lei con amore, cura, determinazione e dedizione, e tante volte siamo riuscite a vincere insieme e spesso sono riuscita a salvarla…”. “Questa volta, nonostante abbia fatto l’impossibile e lottato con tutte le mie forze, non è bastato – aggiunge – Speravo come altre volte che avremmo, da guerriere quali siamo sempre state, vinto anche questa battaglia con la forza dell’amore. Ho affrontato un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore fino all’ultimo”.

“Per scelta ho vissuto tutto nel silenzio e nella riservatezza, in un momento estremamente delicato e terribile per tutte e due proteggendola da tutto, dalla sua devastante malattia e affrontando il dolore lontano da tutti – conclude Giada de Blanck – Sono profondamente segnata da questo percorso difficile e doloroso e dilaniata da una sofferenza che non si può spiegare: con lei se n’è andata una parte di me. Vivrò per due, questa è la promessa. Vivrò per lei, che vive dentro di me e nel mio cuore per sempre. Neanche la morte potrà dividerci”.

Le sue origini di destra e le idee mai rinnegate

Patrizia De Blanck, secondo varie rivelazioni giornalistiche, sarebbe figlia di Asvero Gravelli, un gerarca vicino a Mussolini, e quindi presumibilmente nipote del Duce attraverso un figlio illegittimo. Questo legame la colloca ideologicamente a destra, ma sono soprattutto le sue idee politiche a darle una collocazione precisa. La contessa De Blanck ha espresso pubblicamente opinioni tendenzialmente di destra, spesso critiche verso il “politicamente corretto” e i migranti. In tv aveva attaccato il facile buonismo di sinistra e, dopo uno scippo a Roma, negli anni scorsi aveva denunciato l’aumento della criminalità legato ai migranti, lamentando che “ai delinquenti italiani si sommano quelli importati”. Ha discusso anche temi come la legittima difesa in contesti legati alla destra contro sinistra, confermando un orientamento conservatore.